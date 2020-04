La Nouvelle-Calédonie organise le rapatriement de centaines de résidents « bloqués à l’extérieur »

Alors que l’ensemble du trafic commercial est suspendu, sur le Caillou comme au fenua, un avion d’Aircalin devrait se poser à Tahiti dans les prochains jours. Sur ordre du gouvernement de Nouméa, la compagnie multiplie les vols de rapatriements des Calédoniens bloqués à l’extérieur. Ils seraient 118 en Polynésie française.

2 730. C’est l’estimation, mise à jour quotidiennement par les autorités de Nouméa, du nombre de Calédoniens empêchés de rentrer chez eux par la pandémie de coronavirus. Parmi eux, plus de 600 personnes bloquées en métropole après la suspension des liaisons aériennes. Mais à Nouméa, le gouvernement a aussi recensé des résidents du Caillou cherchant à rentrer depuis l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, Fidji… ou la Polynésie. D’après des chiffres datés du 29 mars, 118 Calédoniens seraient en attente d’un vol entre Tahiti et Nouméa. Et ce vol, affrété par Aircalin (compagnie appartenant majoritairement au pays, comme Air Tahiti Nui en Polynésie) aura bien lieu malgré la suspension du trafic commercial, a confirmé hier le ministre de la Santé Jacques Raynal, lors de son point presse quotidien.

Avions à moitié vide et examen médical systématique

Si une rotation entre Tahiti et Nouméa au cours de ce weekend a un temps été évoquée, aucune date n’est pour l’instant confirmée. Tous les Calédoniens du fenua ne pourront peut-être pas embarquer. Le gouvernement calédonien a mis en place des critères de priorité pour choisir les passagers à embarquer, et estime que tout ceux qui bénéficient d’un logement dans le pays où ils se trouvent doivent y rester jusqu’à la reprise des vols réguliers. Il faut dire que les avions de rapatriement, précautions sanitaires obligent, ne sont remplis qu’à moitié de leur capacité. Des vols sont déjà revenus, ce vendredi, depuis Tokyo et Sydney, et les rapatriés, tous dotés de masques ont fait l’objet d’un examen médical à leur arrivée. Ils sont aussi soumis à des mesures d’isolation stricte avec contrôles deux fois par jours dans la quinzaine suivante.

La Calédonie prévoit même des vols de rapatriement depuis la métropole, à partir du 14 avril. Les Polynésiens bloqués en dehors du fenua, devront eux attendre un peu plus longtemps : comme l’a précisé le ministre de la Santé, les rotations de continuité territoriale attendues depuis plusieurs jours n’embarqueront, dans le sens Paris – Papeete, que les personnes en retour d’évacuation sanitaire.