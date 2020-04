Pas d’épreuves du bac et du brevet cette année, à part l’oral de Français

Sur quelles bases seront évaluées les épreuves du brevet et du bac ? Pour les élèves de troisième : le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que l’élève aura eues durant les trois trimestres de l’année de troisième à l’exception des notes obtenues pendant le confinement dans les disciplines concernées.

Les épreuves anticipées de français en première : la note de l'épreuve écrite du baccalauréat de français sera la moyenne des notes obtenues tout au long de l'année dans cette discipline hors les notes obtenues lors de la période de confinement. L'épreuve orale du baccalauréat de français sera passée dans les conditions prévues, à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, sur la base d'une liste d'au moins 15 textes en voie générale, et 12 textes en voie technologique, qui sera validée par le professeur ;

Les épreuves communes de contrôle continu en première : l'histoire-géographie, les langues vivantes, les mathématiques en filière technologique ne donnent pas lieu à une évaluation. Dans ces disciplines, la moyenne qui sera retenue pour le baccalauréat sera l'addition de la note obtenue aux épreuves communes passées cette année et celles qui seront passées en classe de terminale.

Pour les élèves de terminale : pour les élèves de terminale générale et technologique, l'ensemble des épreuves sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant les trois trimestres de l'année de terminale à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement. Les notes des épreuves déjà passées en première sont gardées, les mentions maintenues. C'est un jury qui examinera les livrets scolaires pour arrêter les notes définitives. Il pourra moduler les notes pour valoriser « un engagement, les progrès des élèves, garantir l'équité entre les candidats, et vérifier l'assiduité des candidats ». Des oraux de rattrapages seront organisés pour les élèves ayant obtenues entre 8 et 9,9 de moyenne. Dans certains cas, non précisés à l'heure actuelle, des candidats pourront être autorisés à passer le baccalauréat à la session de septembre.