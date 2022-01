La Nouvelle-Calédonie ouvre la vaccination aux enfants dès 5 ans

L’ouverture de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans a été actée aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie. La Polynésie, elle, n’a pas encore donné son feu vert, même si plusieurs milliers de doses pédiatriques ont déjà été livrées au fenua.

La campagne de vaccination des plus jeunes débutera le lundi 10 janvier prochain sur le Caillou, grâce aux 6000 doses de vaccins pédiatriques déjà envoyés par l’État. Contrairement aux Calédoniens majeurs, les 5-11 ans ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale. L’injection est tout de même “fortement recommandée” pour les enfants à risque, pouvant développer une forme grave de la maladie, ou encore ceux vivant “dans l’entourage d’une personne immunodéprimée ou porteuse de maladies graves”.

En Polynésie, 6 000 doses « pédiatriques » du vaccin Pfizer sont également disponibles depuis la fin décembre. Stockées à la pharmacie centrale, elles sont en attente des autorisations du Pays, compétent en matière de Santé. Des échanges techniques auraient lieu avec la métropole, où la vaccination des enfants de moins de 12 ans a commencé depuis plusieurs semaines. Le 25 novembre, l’agence européenne du médicament avait approuvé la formule pédiatrique du vaccin Pfizer, dans la lignée de la FDA américaine. La Haute autorité de Santé avait, quelques jours plus tard, recommandé son utilisation pour les enfants les plus fragiles face au Covid ou ceux qui souffrent immunodépression. Le 20 décembre, dans la lignée du Comité consultatif national d’éthique et du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, la HAS avait élargie sa recommandation à tous les 5-11 ans « sans obligation ». « Dans sa formulation pédiatrique adaptée, le vaccin présente une très bonne efficacité contre les variants majoritaires circulant actuellement et sa capacité à prévenir les formes sévères est excellente, précisait la haute autorité dans cet avis. Bien que moins important que chez les adultes, le rapport bénéfices/risques de la vaccination des enfants en bonne santé sur le plan individuel (établi par l’AEM et la FDA et confirmé par les données en vie réelle, portant sur plus de 10 millions d’enfants vaccinés) est favorable, en particulier dans le contexte actuel d’augmentation de l’incidence de la maladie ».