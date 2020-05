La Nouvelle-Calédonie prolonge de 2 mois l’interdiction des vols internationaux

Le gouvernement calédonien a décidé ce matin de proroger l’interdiction des vols internationaux, qui devait prendre fin le 31 mai, jusqu’au 31 juillet. Un vol d’Aircalin viendra chercher les ressortissants calédoniens ce mercredi, et ramènera des Polynésiens qui attendaient de rentrer au fenua.

La suspension des programmes de vols internationaux de et vers la Nouvelle-Calédonie est prolongée de deux mois. Alors qu’il était question d’une reprise des liaisons aériennes internationales au 31 mai, le Caillou maintient l’interdiction jusqu’au 31 juillet prochain afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Avec 126 000 visiteurs par an, la Nouvelle-Calédonie a moins à perdre que la Polynésie française dans une fermeture prolongée de son espace aérien aux vols internationau

Les vols de continuité territoriale et de rapatriement seront toutefois maintenus. Un vol Aircalin est programmé mercredi pour venir chercher les ressortissants calédoniens bloqués en Polynésie, qui seraient environ 80. Une quarantaine de Polynésiens bloqués en Calédonie seront sur le vol aller, selon les autorités. Depuis le début de la crise, la Calédonie a rapatrié 1 675 personnes, et comptabilise encore 610 personnes en attente de rapatriement. La Nouvelle-Calédonie a déjà mis en place une aide financière (sous conditions de ressources) à ses ressortissants bloqués à l’étranger : 7 000 Fcfp par jour pour une personne seule, 10 500 Fcfp pour un couple, et 1 700 Fcfp pour chaque enfant accompagnant.

Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie a recensé 18 personnes positives au covid-19, qui l’avaient toutes contracté à l’étranger. Il n’y a eu aucun nouveau cas dépisté depuis le 3 avril dernier, et aucun décès. Plus de 6 000 tests ont été pratiqués, contre 3 964 en Polynésie à ce jour.