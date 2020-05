Cocufié, il s’en prend à son rival : 8 mois de prison avec sursis

Trouvant sa concubine dans les bras de son amant, il s’en prend à celui-ci et à son véhicule. Un coup de sang qui lui a valu 8 mois de prison avec sursis.

Elkana, 31 ans, vit en concubinage depuis 4 ans avec Olivia. Un couple comme les autres avec ses hauts et ses bas, à ceci près qu’Elkana est sous le coup d’une condamnation pour avoir giflé sa compagne il y a quelques années de cela. Depuis, il se tient à carreau.

Mais dimanche sa vie relativement rangée a basculé en quelques instants. Depuis jeudi, Olivia s’est absentée du domicile conjugal pour rendre visite à sa mère et Elkana est sans nouvelles d’elle. Ce n’est que dimanche qu’il décide de se rendre au domicile de sa belle-mère pour voir sa concubine. Et là, surprise ! Il la trouve avec un autre homme. Son sang ne fait qu’un tour et il se jette sur son rival en le saisissant par le cou. Celui-ci ne doit son salut que grâce à l’intervention du beau-père d’Elkana. Par dépit, il s’en va et passe sa rage sur le véhicule de celui qu’il a surpris dans les bras d’Olivia.

Accusé de violation de domicile, de harcèlement moral, de violence et de dégradation du bien d’autrui, il comparaissait ce lundi au tribunal de Papeete.

« Elle m’a dit qu’elle était célibataire »

« J’ai pété les plombs explique-t-il à la barre, elle me trompe, tout le monde le sait sauf moi. » À ce titre, même l’amant de sa compagne n’était pas au courant qu’elle avait un tane. Du moins il l’a appris deux ou trois jours avant les faits, pas par sa conquête, mais par la bande. « Elle m’a dit qu’elle était célibataire » se justifie l’indélicat, arborant à son cou une minerve, séquelle de l’empoignade qu’il a subie, comprenant avec le recul la réaction qu’a eu son agresseur à son encontre.

Car Elkana n’avait pas non plus vu le coup venir. Ce qui est un peu le principe d’une infidélité réussie. Et ce qui l’a mis hors de lui. « Je n’étais pas au courant de sa liaison, elle ne m’a même pas dit que c’était fini entre nous. »

C’est ce que reconnaîtra la jeune femme, indiquant qu’elle avait peur de son tane car il se montrait violent en paroles, passant son temps à la rabaisser et lui interdisant de sortir. « Vous comprenez, monsieur le juge, j’étais obligée de trouver plein de prétextes pour sortir de chez moi et retrouver mon amant … » dit-elle ingénument.

« Mon client a été pris pour un abruti »

Si le procureur de la République a estimé que les faits étaient suffisamment graves pour requérir une peine d’un an de prison assortie d’un sursis, son avocate a justifié la colère de son client par le fait qu’il a été « pris pour un abruti. On peut comprendre sa réaction. »

Le juge a tranché, ordonnant la relaxe pour les faits de violation de domicile ainsi que pour le harcèlement moral, mais condamnant le concubin bafoué à 8 mois de prison avec sursis pour les faits de violences et dégradations. Il lui est aussi interdit de rentrer en contact avec ses victimes.