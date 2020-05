Teiva Manutahi officiellement chef de la nouvelle Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse

C’est fait : Teiva Manutahi prend la tête de la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, elle-même officiellement créé le 11 mai dernier. L’arrêté de nomination est paru au Journal officiel.

Le projet avait été révélé en février dernier, mais il était en préparation depuis début 2019. La présidence avait décidé de créer une « Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse », et de placer à sa tête Teiva Manutahi, qui avait détaillé le projet pour Radio1. Éducateur spécialisé à la DFSE depuis 17 ans, celui-ci est aussi une sorte de chat politique, retombant toujours sur ses pattes. Dans cette nouvelle incarnation, il servira de mannequin vedette à la volonté présidentielle de prévenir la délinquance des mineurs, thème cher aux tavana comme on a pu le voir dans leur attachement au couvre-feu et à l’encadrement de la vente d’alcool.

Après l’arrêté du 11 mai dernier portant création de la Délégation, le conseil des ministres a pris le 14 mai l’arrêté de nomination de Teiva Manutahi à sa tête. À noter que le texte officiel place ce nouveau service sous la tutelle du ministère des Solidarités et non de la présidence du Pays comme l’annonçait Teiva Manutahi. Avec un démarrage en douceur, puisque le service n’est pourvu, pour l’instant, que de 4 postes, remplis par des transfuges d’autres services. En douceur aussi, la création des deux bras armés de la délégation, les « Forces d’intervention et de proximité » qui doivent mettre en œuvre « une forme d’engagement polynésien citoyen », puisque la Délégation a six mois pour les mettre sur pied, et qu’elle dispose de dix mois pour la création la « cellule d’investigation éducative ».