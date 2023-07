La Nouvelle-Calédonie se dote d’un logiciel unique de simulation de feu de forêt

La sécurité civile calédonienne s’est dotée d’un logiciel unique au monde, développé par une startup française, qui permet de simuler des feux de forêt, et faire évoluer plusieurs utilisateurs dans cette représentation virtuelle. Il s’agit de permettre de réaliser des entraînements à la gestion des différents échelons de commandement et à la communication lors d’incendies. Un focus de la chaine Caledonia, via notre partenaire Outremers 360°.

Avec un budget de 5 millions de francs, la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie s’est dotée d’un outil unique au monde, un logiciel qui permet à ses utilisateurs d’évoluer dans une représentation 3D d’un feu de forêt, basé sur la cartographie du Sud de la France. Objectif ici, travailler en situation ultraréaliste l’efficacité de la chaîne de commandement.

Depuis son ordinateur, chaque utilisateur se déplace de manière réaliste, à pied ou à l’aide de véhicules de lutte contre l’incendie, dans une cette représentation virtuelle réaliste d’une zone en proie à un incendie. Il s’agit alors pour les participants d’appliquer une stratégie de lutte face à ce feu de forêt, mettant à l’épreuve leur communication, leur organisation et leur gestion de la chaîne de commandement opérationnel.

Développé par une startup française, le logiciel représente une source d’entraînement multiples, pour un coût moins important qu’un exercice de simulation réel, comme l’explique le Capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication à la sécurité civile, au micro de Caledonia : « Économiquement parlant, c’est beaucoup plus facile de mettre en place des scénarios virtuels, parce que mobiliser dans la vraie vie des engins, des hélicoptères, ça demande du temps, de l’énergie et de l’argent, et on a l’obligation que nos pompiers soient aguerris en méthodes de raisonnement tactique et opérationnel ».

Au-delà de pouvoir travailler l’aspect communication et commandement d’une situation d’incendie à moindre coût, le logiciel dispose d’une autre force, son réalisme, poursuit l’officier de communication à la sécurité civile : « C’est un logiciel qui est unique au monde, puisqu’ils ont un algorithme qui permet de définir les conditions astrométéo, c’est à dire la vitesse du vent, l’hygrométrie, le relief, les végétaux. Donc sur la thématique feu de forêt, le feu va vraiment se développer par rapport à ces conditions les plus réelles possibles ».