La nouvelle compagnie aérienne Natireva lance son recrutement

La page Facebook de la nouvelle compagnie aérienne a été créée le 5 janvier dernier et les trois premiers posts sont consacrés au recrutement. Des équipages de cabines, 15 commandants de bord et 15 officiers pilotes de ligne sont recherchés.

La nouvelle compagnie aérienne Natireva, qui opérera sous le nom d’Air Moana, lance son recrutement. Plusieurs posts ont été publiés sur sa page Facebook, créée mercredi dernier : Natireva recherche des équipages de cabine, 15 commandants de bord et 15 officiers pilotes de ligne. En précisant qu’il s’agit respectivement pour ces deux métiers des 15 « premiers », sous-entendant qu’un autre recrutement pourrait suivre. Les CV et lettres de motivation sont attendus pour le 15 janvier au plus tard.

Natireva a obtenu sa licence de transporteur aérien pour effectuer du transport aérien public régulier de passagers et de fret sur le réseau interinsulaire de la Polynésie française à la mi-décembre. Il lui faut encore son certificat de transporteur aérien pour pouvoir démarrer ses activités, ainsi qu’une licence d’exploitation, qui établit son périmètre commercial d’exploitation.

Natireva ambitionne de desservir 21 destinations à partir d’avril-juin 2022 dont 12 sous zone de libre concurrence et 9 destinations de désenclavement. Mais la compagnie est aujourd’hui autorisée à desservir uniquement la zone de libre concurrence puisque la zone de désenclavement est déjà attribuée à Air Tahiti et Tahiti Air Charter. Natireva se donne pour objectif de capter 36,8% des parts de marché aux îles Sous-le-Vent et 52% des parts de marché aux Tuamotu Nord.

Dans les annonces de recrutement, il est question de voler sur des ATR 42-600 et ATR 72-600. Des appareils qui seront loués avant l’achat d’appareils neufs : trois ATR 72-600 livrables dans le courant de l’année 2023 et de deux ATR 42-600 STOL en 2025.

D’après les dépôts de marques réalisés à l’INPI, la nouvelle compagnie aérienne Natireva est une entreprise fondée par Christian Vernaudon. L’ancien représentant au Conseil économique, social et environnemental (2015-2020), avait dirigé Air Tahiti de 1985 à 2013. Il est actuellement conseiller municipal de Punaauia.