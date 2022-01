La valse des hôtels continue

La société Dazhong Transportation (Hong Kong) Limited, un investisseur étranger n’ayant aucune activité en Polynésie française, projette de racheter le Hilton de Moorea et le St Régis de Bora Bora avec sa société de navettes. Quant à l’hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia, (ex-Méridien), appartenant à Frederick Grey, il a été déclaré en cessation de paiement depuis le 4 novembre 2021.

Le monde hôtelier est bousculé par les ventes, les rachats, les fermetures, les cessations de paiement… L’Autorité polynésienne de la concurrence a publié un projet de concentration « ayant pour effet la prise de contrôle total et exclusif par la société Dazhong Transportation (Hong Kong) Limited, un investisseur étranger n’ayant aucune activité en Polynésie française, de trois sociétés immatriculées au RCS de Papeete ». Le St Régis de Bora Bora et sa société de navettes maritimes et le Hilton Moorea sont les trois sociétés sur le point d’être rachetées. Elles appartiennent aujourd’hui au groupe chinois Hainan qui les avaient achetés en 2016 au groupe Wane. Dès 2017, la presse financière internationale annonçait que les hôtels étaient à vendre. En janvier dernier, la filiale HNA du groupe qui détenait les hôtels avait été placée en faillite. Il a été précisé à l’autorité de la concurrence que cette opération de concentration « n’aura aucune incidence sur les modes de gestion et contrats de franchise en cours concernant les établissements ».

Dazhong Transportation (Hong Kong) Ltd est une émanation de la société du même nom basée à Shanghai, dont le cœur de métier est une immense flotte de taxis et de bus ainsi que le développement d’immobilier résidentiel. Elle ne détient aucune propriété hôtelière comparable à ces luxueux resorts tropicaux, seulement quelques hôtels d’affaires en Chine continentale.

Tahiti Ia Ora Beach Resort en cessation de paiement

L’hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia, (ex-Méridien), appartenant à Frederick Grey, est déclaré en cessation de paiement depuis le 4 novembre 2021 ; le journal officiel de la Polynésie française du 10 décembre dernier en faisait état. C’est en 2012 que l’homme d’affaires samoan avait racheté cet hôtel qui était devenu le Tahiti Ia Ora Beach Resort. Il comptait une centaine d’employés quand il a fermé en mars 2020, au moment du confinement dû à la pandémie de Covid-19. Il n’a jamais rouvert depuis. La procédure de redressement judiciaire est en cours, confirmait ce matin à Radio1 le tribunal du commerce.

Deux autres hôtels appartenant au Groupe Grey, situés à Bora Bora sont eux aussi toujours fermés : le Sofitel Marara Beach Resort depuis début 2019 et le Sofitel Private Island depuis mars 2020. Deux autres situés à Moorea ont été vendus en 2020 : le Sofitel Ia Ora à Louis Wane et le Manava à South Pacific Management. En mai 2020, la société Tahiti Nui Travel, également propriété de Frederick Grey, s’était déclarée en cessation de paiement mais l’homme d’affaires avait injecté 250 millions de francs pour éviter la mise en redressement.