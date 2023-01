La nouvelle école de Maeva à Huahine inaugurée

La nouvelle école de Maeva à Huahine a été inaugurée ce lundi matin par les autorités de la commune et du Pays.

Hier, le maire Marcelin Lisan et le Président Edouard Fritch ont officiellement coupé le ruban permettant aux 130 enfants de l’école de Maeva d’intégrer les nouvelles classes spacieuses, bien aérées et bien équipées. Cette école est dénommée « École de l’avenir – Te fare o te tau a muri aè « . Un projet rendu possible grâce au partenariat et aux investissements de la commune, de l’Etat et du Pays. Le maire a aussi profité de cet évènement pour annoncer à la population de Huahine, la reconstruction de l’ensemble des écoles primaires de Huahine, compte tenu de l’ancienneté des écoles de l’île. C’est l’un des engagements de la présente mandature communale. Un engagement salué par le Président Edouard Fritch qui encourage les maires à offrir aux enfants un accueil moderne et adapté à notre temps.

