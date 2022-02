La Nouvelle-Zélande rouvre ses frontières à partir du 28 février

La Première ministre Jacinda Ardern a annoncé aujourd’hui que la Nouvelle-Zélande rouvrirait ses frontières, fermées depuis 2020, à partir du 28 février, en plusieurs étapes, tout en prévenant que le variant Omicron se répandrait largement dans le pays. Pour les Polynésiens, il sera possible d’y aller « au plus tard » le 22 juillet prochain.

Les Néo-Zélandais (vaccinés), les résidents permanents et quelques professionnels exerçant certains métiers, qui sont actuellement en Australie, pourront rentrer chez eux à partir du 28 février prochain. Ils n’auront pas à effectuer de quarantaine en hôtel dédié, mais seront toujours tenus de s’isoler durant 10 jours chez eux, au lieu de devoir attendre une place dans les hébergements de quarantaine obligatoire. Les amendes prévues pour ceux qui ne respecteront pas l’auto-isolement vont de 280 000 et 839 000 fcfp.

There’s no place like home 💜 We’re beyond excited to be bringing Kiwis home from 28 February. Nau mai hoki mai e te whānau! pic.twitter.com/UX1xdYARiS

— Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) February 2, 2022