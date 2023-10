La Pacifique des Jeux toujours à la recherche du gagnant des 400 millions du Keno

Il ne reste que 15 jours au gagnant du Keno du 29 août dernier pour se manifester. La Pacifique des Jeux lance un nouvel appel pour qu’il ou elle se fasse connaître au plus vite.

La Pacifique des Jeux (PDJ) recherche activement la personne qui a validé son jeu Keno le mardi 29 août 2023 et qui a remporté 400 millions de francs au 2e tirage. Elle a jusqu’au samedi 28 octobre pour se manifester.

La combinaison gagnante est la suivante :

« Parlez-en autour de vous ! » demande la Pacifique des Jeux, en rappelant que « tous les espoirs restent permis : fin septembre dernier, la Française des Jeux a remis un chèque d’un million d’euros à un gagnant My Million qui avait joué le 30 juin et auquel il ne restait plus que quelques jours pour se faire connaitre. Explication : il était en voyage. »

Pour rappel, Keno est un jeu de la Française des Jeux très apprécié des joueurs polynésiens et qui a déjà fait nombreux heureux au fenua : 80 millions de Fcfp le 23 février 2023, 60 millions quatre jours plus tard, et 23 millions en septembre 2022.

Avec communiqué