Les membres du syndicat FO Justice Polynésie ont manifesté ce vendredi midi devant la prison de Nuutania pour dénoncer le manque de considération du chef d’établissement. Principal problème : le manque d’effectifs, qui pourrait être en partie soulagé par le retour au fenua d’agents pénitentiaires actuellement en métropole.

Ils protestent contre le manque de réactivité face aux demandes qui avaient déjà été soumises au mois de juillet. Une première manifestation du même type avait eu lieu en novembre dernier. Les personnels ont décidé de se faire à nouveau entendre aujourd’hui alors que le chef d’établissement vient de décoller pour un séminaire en métropole, explique Karl Manutahi, le secrétaire territorial du syndicat, qui estime que jusqu’ici les réponses fournies ne sont qu' »une coquille vide ».

Les personnels dénoncent un manque d’effectifs et demandent un audit pour faire avancer la réflexion, notamment sur l’effectif de référence par rapport à l’effectif réel. Le dernier audit date de 2009, dit Karl Manutahi. Il y avait alors 129 personnels de surveillance, un chiffre réduit à 109 aujourd’hui. « On fonctionne en mode dégradé, les agents sont fatigués, on les rappelle sur leur temps de repos », poursuit le syndicaliste.

Nuutania reçoit régulièrement une dizaine de renforts de Tatutu, mais « cela fausse le calcul sur nos besoins réels » dit le syndicaliste. ll demande à régulariser ces postes, si possible en permettant à des agents pénitentiaires polynésiens de revenir de métropole.

Les représentants syndicaux avaient rencontré l’an dernier la directrice interrégionale, et une rallonge budgétaire avait été consentie pour améliorer les conditions de travail. Mais selon Karl Manutahi, « ce qu’on a constaté c’est que ces fonds ont servi à la réfection de la maison de fonction de la direction locale. »