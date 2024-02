La passerelle de Mahaena, à peine posée, déjà ouverte à la circulation

Un peu plus de deux mois après les grandes crues qui avaient emporté l’ancien pont, les 25 familles habitant sur un motu entre deux rivières de Mahaena ont retrouvé ce vendredi, un accès au reste de l’île. Une passerelle piétonne de 17 mètres financée par le Pays à hauteur de 73 millions de francs a été posée par une grue et ouverte à la circulation deux heures plus tard.

C’est peu de le dire : la grue était très attendue ce vendredi à Mahaena. Une bonne partie des habitants de la vingtaine de foyers situés sur un motu entre la Tefaaiti et la Tevaifaara, près du PK 32, s’étaient d’ailleurs rassemblés sur les berges. Le 7 décembre dernier, ces familles avaient perdu leur lien au reste du monde, à cause de précipitations et d’une crue violente qui avait emporté la vieille passerelle. Après le réaménagement d’un passage à guet – utilisable uniquement en cas de beau temps – et des travaux de consolidation des berges, le Pays devait installer un nouvel ouvrage au même emplacement. 17 mètres de longs, 1 mètre 40 de large et une construction menée dans un temps record, grâce à des matériaux déjà présents au fenua… La passerelle a pu être posée dans la matinée hier matin, et après quelques travaux de sécurisation, a été ouverte deux heures plus tard à la circulation piétonne. Coût total de l’opération : 73 millions de francs en comptant les enrochements.