Mister France : Heiva Ah-Min rentre au pays sans écharpe

Malgré le soutien de plusieurs dizaines de Polynésiens dans la salle, Mister Tahiti n’a pas convaincu le jury métropolitain, qui a remis ce samedi soir le titre de Mister France 2024 à Charles Stamper, 23 ans, originaire d’Annecy. Heiva Ah-min peut tout de même repartir satisfait : il a fait passer son message sur l’importance de la pratique physique sur la santé physique et mentale.

Le drapeau polynésien a flotté tout la soirée, ce samedi, aux balcons et dans les premiers rangs dans la salle du théâtre André Malraux de Rueil Malmaison, près de Paris. Mais ça n’a pas suffi pour Heiva Ah-Min, qui repart sans écharpe du concours Mister France 2024. Le 7 octobre dernier, cet éducateur sportif de 32 ans, était élu Mister Tahiti 2023 par un jury présidé par Hinarere Taputu. Cette fois, il faisait face, comme trente autres candidats régionaux, à des jurés issus pour la plupart du petit écran français, anciens gagnant de télé-crochets ou animateurs, sous la présidence de Xavier de Fontenay, le fils de Geneviève de Fontenay.

Heiva et ses 1 mètres 81, qui n’avait plus posé le pied en métropole depuis près de 20 ans, n’était pas dans son élément, mais a tout de même réussi à marquer quelques points, soutenus par des proches et quelques dizaines de Tahitiens installés dans l’Hexagone, qui ont su se faire entendre pendant la soirée. Il a aussi été chaudement applaudi après avoir parlé de sa « cause » : la promotion de l’activité sportive, indispensable pour entretenir sa santé physique et mentale. Le représentant du fenua finit dans les quinze premiers, mais pas parmi les dauphins du grand gagnant de la soirée, Charles Stamper. Mister Rhône-Alpes, commercial de 23 ans originaire d’Annecy, est suivi au classement de Mister Midi-Toulouse et de Mister Bourgogne.