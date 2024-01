La Polynésie continue de faire rêver les touristes américains

Une étude montre que les recherches Internet des Américains sur les voyages en Polynésie ont augmenté de 227% en un an. Et la bible du voyage de luxe, le Condé Nast Traveler, place le fenua dans les destinations à ne pas manquer en 2024. Les touristes français, eux, sont davantage tournés vers les Antilles, mais l’intérêt grandissant pour la découverte culturelle ou les voyages « bien-être » pourraient bénéficier au fenua, d’autant que les voyageurs n’ont pas l’intention de réduire leur budget vacances.

Le tourisme polynésien se porte bien, la période post-covid en a fait la preuve. Mais à quoi faut-il s’attendre en 2024 ? Du côté du marché américain, il semblerait que l’inquiétude ne soit pas de mise.

Une étude réalisée par le comparateur de voyages Skyscanner place la Polynésie en seconde position du classement des 10 destinations qui voient augmenter l’intérêt des internautes des Etats-Unis : 227% de progression par rapport à l’an dernier. Seules les îles Caïman dans les Caraïbes font mieux, et globalement 6 des 10 destinations les plus prisées sont tropicales. Condé Nast Traveler, référence du voyage de luxe, inclut la Polynésie dans les destinations à ne pas manquer en 2024, citant comme attraction de l’année les épreuves olympiques de surf qui remettent l’île de Tahiti dans le viseur des visiteurs.

En revanche, dans des études similaires réalisées par Skyscanner et par le site Kayak sur les recherches des internautes français, la Polynésie n’apparaît pas dans le Top 10 ; ce sont les Antilles et La Réunion qui sont les plus prisées des destinations tropicales. Quant aux destinations les plus « tendance », elles sont urbaines, avec un regain d’intérêt pour les grandes villes asiatiques comme Tokyo, Taipeh ou Mumbai.

Ces sondages montrent toutefois que la découverte culturelle et l’authenticité sont des facteurs qui prennent de l’importance dans le choix d’une destination, une tendance que Tahiti Tourisme met davantage en valeur depuis plusieurs saisons. À noter aussi, l’impact des films et des séries sur les envies des touristes est toujours bien à l’œuvre : Emily in Paris participe au regain d’intérêt des Américains pour la capitale française, tandis que Gossip Girl encourage les Français à aller à New York, Game of Thrones pousse à découvrir Dubrovnik en Croatie, et la série Mercredi donne des envies de Roumanie. D’où l’importance pour le fenua de favoriser les tournages. Enfin deux tendances opposées ont aussi le vent en poupe : le tourisme « festif », notamment en groupe pour un événement particulier (mais pas seulement les mariages), et le tourisme « bien-être » avec des voyages détox ou yoga, rapportent les sites Expedia, Abritel ou Hotel.com. La bonne nouvelle, c’est que les Français n’ont pas l’intention de réduire leur budget vacances – 31% sont même prêts à augmenter leur budget, et les recherches sur les vols en classe affaires ont augmenté de plus de 20% – et qu’ils sont aussi prêts a dépenser un peu plus pour faire du tourisme « durable ». Autant de niches touristiques sur lesquelles le fenua peut capitaliser.