La promotion 2021 de l’ECT honorée à la présidence

L’École de commerce de Tahiti (ECT) a procédé à la cérémonie de remise des diplômes pour sa promotion 2021 qui compte 17 étudiants. Ils sont à présent titulaires des titres d’attaché commercial depuis leur 2e année, et de responsable développement commercial acquis en 3e année et du diplôme de l’ECT.

« Bâtisseurs, créateurs d’emplois, créateurs de richesse », c’est l’espoir que porte la ministre de l’Éducation pour l’avenir des 17 jeunes diplômés de l’école de Commerce de Tahiti. La promotion 2021 de l’ECT a été reçue à la présidence ce mardi pour sa cérémonie de remise des diplômes. Vêtus de toges noires, chacun des anciens étudiants a reçu une chevalière en nacre ainsi qu’un mortier, le traditionnel couvre-chef des cérémonies de remise de diplôme à l’anglo-saxonne, mais surtout deux titres et le diplôme de l’ECT. Ils sont à présent attachés commerciaux et responsables développement commercial. Ils ont achevé leur parcours d’une durée de trois ans à l’ECT en juin et c’est bien sûr à cause de l’épidémie de Covid que la cérémonie a été programmée pour ce mois-ci. Certains vont continuer leurs parcours académiques à l’UPF, en France ou à l’étranger en marketing ou commerce international tandis que d’autres sont déjà entrés dans la vie active ou créent leur propre entreprise.

Cohésion pour surmonter le Covid

La major de la 9e promotion de l’ECT, Léa Pinaton, a reçu un billet d’avion pour récompenser son travail. Elle poursuit son parcours à l’UPF en master management et commerce international. Pour elle la cohésion au sein du groupe est fondamentale, ils sont devenus « comme une famille » et ont traversé les difficultés en partageant aussi beaucoup de moments de joie. Cette troisième année a été marquée par le Covid avec des cours en ligne et beaucoup moins de socialisation comme partout ailleurs, et cette cohésion reste pour elle l’élément le plus important de son parcours à l’ECT.