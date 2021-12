Une importante pollution au ciment à Tipaerui

L’association Project Rescue Ocean a découvert le weekend dernier des rejets de ciment qui souillent la rivière Tipaerui. Ils semblent provenir d’une entreprise de construction. La police municipale de Papeete est venue faire des constatations. L’association espère que les suites appropriées seront données à cette regrettable découverte.

C’est en se promenant le weekend dernier dans la vallée de Tipaerui qu’Adeline, responsable de l’association Project Rescue Ocean, a découvert cet écoulement de ciment au fond de la zone industrielle. « Ce matin j’y suis retournée pour voir de plus près, je suis descendue dans la rivière (un petit affluent de la Tipaerui, ndlr). Ça longe à peu près trois cents mètres » dit-elle, avant de rejoindre le lit principal de la rivière.

Les premières traces de ciment sont visibles dans un profond caniveau, qui descend d’un site industriel situé quelques mètres en surplomb. Le caniveau mène à ce qui a été un petit torrent, avant de commencer à être recouvert de ciment, qui se jette lui-même dans la rivière.

Adeline espère que la police municipale enquêtera jusqu’à identifier le ou les pollueurs, et signalera le faits à la Direction de l’environnement. Il s’agirait d’une des plus grosses entreprises de bâtiment du Pays. Sur le site industriel, partiellement défriché, d’où la pollution proviendrait, on voit une construction en cours, et de nombreux engins rouillés et hors d’usage.

21 tonnes de déchets collectés en un an

Pendant qu’ils étaient sur les lieux, Adeline et ses amis bénévoles en ont profité pour nettoyer les abords du site, jonché de barquettes de nourriture et de masques. Ils ont collecté 10 kilos de déchets et installé un sac poubelle pour inciter les travailleurs qui fréquentent le site à mieux le préserver. C’est la 85e action de l’année 2021 pour Project Rescue Ocean, qui a ramassé plus de 21 tonnes de déchets depuis janvier dernier.