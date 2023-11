La randonneuse disparue à Tautira a été retrouvée saine et sauve

Des recherches avaient été lancées ce jeudi après-midi pour retrouver Magali, une vétérinaire d’une trentaine d’années qui avait entrepris, deux jours plutôt, la traversée entre Tautira et Vairao à pied. La jeune femme aurait été retrouvée saine et sauve dans la vallée de Vaitapiha.

L’alerte a été lancée ce jeudi par les proches et collègues de la jeune vétérinaire, qui s’était lancé mardi après-midi dans une traversée entre Tautira et Vairao via la vallée de Vaitapiha. À mi-chemin, elle aurait fait demi-tour et contacté son mari pour l’informer de sa nouvelle trajectoire. Elle n’a alors plus donné signe de vie. Ce n’est que ce matin vers 9h50 que la gendarmerie a été avisée. Dans l’après-midi, une vingtaine de gendarmes mais aussi des pompiers ont été mobilisés pour retrouver la randonneuse. « Magali vient d’être récupérée saine et sauve par hélicoptère dans la vallée », écrivait peu après 16h30 ses collègues de la clinique vétérinaire de Pamatai, qui avaient largement diffusé la nouvelle de sa disparition quelques heures plus tôt. Tellement soulagées, merci à tous pour vos soutiens et a toute l’équipe d intervention déclenchée depuis ce matin ».

Plus d’informations à venir