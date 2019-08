 « La rigidité du statut nous empêche d’avoir la souplesse nécessaire » – Jacques Raynal

L’intersyndicale a rencontré les ministres de la Santé et de la Modernisation de l’administration. Jacques Raynal a qualifié les discussions de « franches ». Il regrette « la rigidité du statut » de la fonction publique qui « nous empêche d’avoir la souplesse nécessaire ». « Il y a une petite avancée » affirme Mado Taputu, déléguée syndicale de Otahi.

L’intersyndicale a rencontré jeudi après-midi les ministres de la Modernisation de l’administration Téa Frogier et le ministre de la Santé Jacques Raynal. Ce dernier a estimé que les négociations étaient d’autant plus intéressantes que les personnels, notamment des catégories C ou D, se sont exprimés ouvertement : « c’était nécessaire, car il y avait aussi une certaine revendication de reconnaissance et de respect ». Il a qualifié les discussions de « franches ».

Mais voilà, Jacques Raynal a beau regretter la « rigidité du statut » de la fonction publique, pas question pour lui d’être hors norme, pour éviter des recours en justice.

Les grévistes ont fait part de leurs griefs tels que le « harcèlement » dont ils se disent l’objet. Le ministre de la Santé leur a rappelé que ce fait est punissable par la loi et qu’ils ont la possibilité de porter plainte. Ils dénoncent aussi le manque de personnel, notamment chez les agents de service hospitalier (ASH) ou encore les brancardiers. L’intersyndicale a donc proposé d’embaucher du personnel, et de répartir équitablement les tâches des uns et des autres. Des propositions sur lesquelles les ministres devraient se pencher.

Du côté des aides-soignants ou encore des électriciens, le personnel a dénoncé la mise en place continue des CDD. « Il y en a dans notre service qui sont en CDD depuis 12 ou même 15 ans ».

Mais Mado Taputu, la déléguée syndicale de Otahi, veut rester optimiste et espère que vendredi un protocole d’accord sera signé.

Fait rare à relever tout de même, Jacques Raynal a laissé les médias assister aux négociations pour plus de transparence.