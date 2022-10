La Société des Études Océaniennes à la découverte de l’île de Morane

Alors que son bulletin n°358 est en cours de préparation, la Société des Études Océaniennes présente ses bulletins n°356 et 357. Dans le premier, il est question, entre autres, de la biodiversité de l’atoll, très peu connu, de Morane. Le second traite quant à lui de thématiques plus culturelles qui s’articulent autour des chants, des danses, de la musique et des instruments polynésiens.

Morane, c’est le nom de l’atoll qui est en couverture du bulletin n°356 de la Société des Études Océaniennes. Situé à 200km au sud-ouest de Mangareva, ce petit atoll des Tuamotu, très peu connu des Polynésiens, a été au centre des recherches d’un groupe de scientifiques. L’îlot dépourvu d’aéroport est accessible uniquement en bateau, et c’est par ce biais que les chercheurs y ont accédé. Très éloigné, cet atoll n’avait jamais fait l’objet de recherche. Et c’est d’ailleurs de là qu’est né l’intérêt porté par les chercheurs à ce petit atoll préservé de l’activité humaine. Pendant plusieurs jours, ils ont étudié la biodiversité marine et terrestre de l’île. La faune marine, la flore, les coraux, la faune aviaire, la formation géologique, tout a été passé au crible et c’est le bilan de ces recherches dont il est question dans ce bulletin. « L’intérêt, c’est de faire l’état des lieux d’un atoll qui est isolé est bien préservé. On voit que l’influence humaine a un réel impact sur la biodiversité marine », avance Vahi Richaud, Présidente de la Société des Études Océaniennes.

Dans le bulletin n°357 il est question d’articles portant sur des thématiques plus culturelles. Il s’articule autour des chants d’hier et d’aujourd’hui ou encore sur l’usage traditionnel des instruments de musique marquisien. Florent Atem, bien connu dans le monde la musique, fait aussi un point sur ce qu’il appelle « le syncrétisme musical entre Tahiti et Hawaii à partir de la guitare et du ukulele », précise la présidente de la Société des Études Océaniennes.

Les ouvrages sont d’ores et déjà disponibles en librairie et au bureau de la SEO à Tipaerui au prix de 1 400 francs.