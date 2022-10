Reynald Temarii, coupable de corruption ou victime d’escroquerie ?

À un mois du début de la Coupe du monde 2022, Reynald Temarii fait encore une fois la une de l’actualité pour son implication dans l’enquête sur l’attribution de l’organisation de la compétition au Qatar. L’ancien vice-président de la FIFA se défend de tout « pacte de corruption », et suggère même qu’il aurait été victime d’une escroquerie montée par ses anciens conseillers juridiques. « J’ai la conscience tranquille », assure l’ex-patron du foot tahitien et océanien, qui dit se « réjouir » de son placement sous le statut de « témoin assisté » par des juges parisiens.

Reynald Temarii a « la conscience tranquille », et veut que cela se sache. Le footballeur devenu dirigeant sportif s’est exprimé, ce matin, aux côtés de son avocat Me Gilles Jourdainne, sur les derniers rebondissements de l’enquête sur des soupçons de corruption à la Fifa. L’ancien ministre des Sports de Gaston Flosse est à l’aise dans l’exercice : il n’en est pas à sa première séance « d’explication » sur ses « affaires » en rapport avec la fédération internationale de football. Le fait de voir son nom s’afficher de nouveau dans la presse internationale, depuis quelques jours, n’est pas en soi une surprise. Car si l’affaire en question remonte maintenant à près de 12 ans, c’est bien l’attribution du Mondial qui débutera le 20 novembre à Doha, dans un mois, qui vaut à l’ancien patron du foot tahitien d’avoir été, selon ses dires, « maltraité » pendant toutes ces années.

« Montage » des tabloïds

En 2010, il est président de la Confédération du Football d’Océanie (OFC) et siège à ce titre au comité exécutif de la FIFA. Un comité qui devait voter, le 2 décembre, pour l’organisateur de la compétition très prisé. Australie, États-Unis ou Qatar… L’OFC, qui avait réuni ses représentants – à « son initiative » assure Reynald Temarii qui se dit « précurseur » en la matière – l’a alors déjà décidé : elle ne votera pas pour le petit – mais très riche – émirat. Le Tahitien, quoiqu’il arrive, ne peut pas prendre part à la séance. Quelques semaines plus tôt, à la mi-octobre le Sunday Times avait révélé avoir enregistré, dans une opération en caméra cachée, le président de l’OFC et un autre responsable de la Fifa en train de monnayer des promesses d’investissements contre un soutien lors du comité. Plus de douze après, Reynald Temarii dément toujours assurant que les « montages » du tabloïd anglais ne reflètent pas la réalité de la conversation. Mais le fait que le Tahitien a bien été suspendu, le 17 novembre par la Fifa, pour avoir violé les règles de déontologie. « Pas pour corruption » note l’ancien joueur de Pirae, Vénus ou du FC Nantes qui avait accepté la sanction. L’OFC se choisirait donc un autre représentant pour la réunion du 2 décembre. Sauf qu’à la veille du vote, celui qui est toujours président de l’OFC décide brusquement de faire appel de sa sanction, privant donc la confédération océanienne d’une possibilité de remplacement au comité, et épargnant le Qatar d’une voix contre sa candidature.

Les 36 millions de Bin Hammam ? « rien à voir »



« Le Qatar a gagné par une forte majorité » a rappelé l’intéressé ce matin, depuis le Royal Tahitien pointant que sa présence, ou non, n’aurait pas eu d’impact sur l’attribution du Mondial. Mais si l’intérêt de l’enquête du parquet national financier, débutée en 2015 et l’information judiciaire ouverte quatre ans plus tard à Paris s’intéresse à lui, pour Reynald Temarii ne tient bien sûr pas seulement à cette décision soudaine. Les investigations de la presse et de la justice avaient en effet révélé que les frais de défense du Tahiti dans le cadre de la procédure disciplinaire de la Fifa, estimés à près de 36 millions de francs, ont été financés par Mohamed Bin Hammam. Un influent Qatari, alors président de la confédération asiatique de football – il a depuis été exclu à vie de la Fifa – que l’ancien ministre était allé rencontrer à Kuala Lumpur quelques semaines avant le comité. Cette rencontre et ce financement, soutient-il aujourd’hui n’ont « rien à voir » avec l’attribution de la Coupe du monde. À l’entendre, Mohamed Bin Hammam, rival de Sepp Blatter pour la présidence de la Fifa a voulu l’aider à mener sa défense pour mettre en évidence « les méthodes » du Suisse, qui a finalement été suspendu par la Fédération en 2015. Cette même année, Reynald Temarii était de nouveau sanctionné par la Fifa pour avoir reçu le soutien du Qatari… Mais là encore, pour des violations aux règles d’éthique et pas pour corruption, pointe l’ancien sportif. S’il était allé jusqu’en Malaisie en novembre 2010, à l’invitation de Bin Hammam c’était aussi, en pleine procédure à son encontre, pour « prendre la température » auprès des autres dirigeants mondiaux du ballon rond – il avait aussi appelé Michel Platini pointe-t-il -, le tout sur recommandation de son avocate.

Conseils juridiques douteux

« J’ai suivi les conseils qu’on m’a fournis« . Reynald Temarii revient à plusieurs reprise sur cette affirmation, très importante dans sa ligne de défense. Car Me Géraldine Lesieur qui le conseillait alors, de même Jean-Charles Brisard, consultant présenté comme « l’assistant » de l’avocate, sont eux aussi dans le viseur des juges parisiens. D’après le nouvel avocat de l’ancien ministre, Me Jourdainne, leur enquête « s’oriente » même vers « la possibilité d’une escroquerie » dont son client aurait été la victime. Un retournement qui tient surtout à une lettre « confidentielle » que lui aurait remise Jean-Charles Brisard pour le compte de Me Lesieur. Une missive qui assurait au Tahitien, qu’il s’exposait à des poursuites pénales en Suisse si il ne faisait pas appel. Ce qui fut fait quelques heures plus tard. Me Jourdainne précise aujourd’hui que les informations de cette lettre étaient « inexactes », d’où le soupçon de manipulation évoqué à mots couverts par Renald Temarii et son avocat.

Lors des dernières auditions, en novembre 2021, Jean-Charles Brisard et Géraldine Lesieur avaient balayé cette hypothèse de l’escroquerie : « J’ai tout fait pour éviter à mon client d’accepter les magouilles de la Fifa« , avait déclaré l’avocate au juge d’instruction d’après l’AFP. Reynald Temarii, lui, se dit « ouvert » à l’idée d’une confrontation avec son ancienne conseillère sur ce point. Depuis juillet – et même depuis novembre pour le Tahiti – les trois protagonistes de ce volet de l’enquête sont placés sous statut de « témoin assisté », une étape qui peut mener à la mise en examen. L’ancien footballeur dit s’en « réjouir » : « cela va permettre de faire toute la lumière sur cette affaire », qui a pris « une toute nouvelle tournure » explique-t-il. Une affaire qui risque de durer bien au-delà du Mondial du Qatar qui s’étend entre novembre et décembre. « J’ai toujours affirmé que je n’ai jamais fait l’objet d’un pacte de corruption, explique-t-il. Et j’aspire à ce que ce dossier soit clos le plus tôt possible. Car tant que le juge français ne se sera pas exprimé sur cette affaire, la suspicion dans la tête de milliers de personnes va perdurer ».