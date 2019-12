La surfeuse Vahine Fierro remporte le prix du meilleur tube 2019

La jeune surfeuse polynésienne, Vahine Fierro, a reçu vendredi le prix du « Women’s Best Barrel » (meilleur tube femme) lors des 2019 Surfer Awards, organisé par Surf Magazine.

Chaque année, les Surf Awards récompensent les meilleures performances des surfeurs et surfeuses du monde entier. Meilleur film, meilleure figure ou encore meilleur tube. Les exploits des accros de la vague sont scrutés notamment via les réseaux sociaux. C’est le cas pour Vahine Fierro qui, fin septembre début octobre, a fait sensation en maîtrisant un tube parfait offert par la vague mythique de Teahupo’o. C’est ce tube qui lui a valu vendredi de remporter le prix du Women’s Best Barrel de 2019. Une récompense que la jeune surfeuse a partagée sur les réseaux sociaux.