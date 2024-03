La Tahiti Pearl Regatta aura bien lieu … en septembre

Habituellement organisée au mois de mai, la désormais traditionnelle régate des îles Sous-le-Vent est prévue du 16 au 20 septembre. Au programme de cette 20e édition orchestrée par la Fédération tahitienne de voile, quatre jours de courses entrecoupés d’une journée portes ouvertes et découverte à Uturoa.

La Tahiti Pearl Regatta aura bien lieu cette année. Malgré l’annonce faite il y a quelques semaines par l’agence Archipelagoes, co-organisatrice de la Tahiti Pearl Regatta depuis 10 ans, la Fédération tahitienne de voile a décidé de maintenir l’édition 2024 de la célèbre régate des îles Sous-le-Vent. Historiquement planifiée au mois de mai, elle aura lieu cette fois du 16 au 20 septembre, « pour des raisons de calendrier », précise le président de la fédération Didier Arnould. Comme à l’accoutumée, l’événement aura lieu sur cinq jours mais, cette fois, en pleine semaine de vacances scolaires, ce qui devrait donner la possibilité aux jeunes voileux scolarisés de participer.

Au programme de cet événement qui, devrait donc réunir au moins une quarantaine d’équipages, quatre jours de courses « dans les lagons de Raiatea et Taha’a » mais aussi une journée portes ouvertes et découverte. « La population pourra venir essayer les bateaux, monter à bord des gros voiliers ou faire de la pirogue à voile », se réjouit le président de la fédération qui souhaite « impliquer » davantage les habitants des Raromatai.

Inscrite au calendrier des grands événements sportifs du fenua, la Tahiti Pearl Regatta attire habituellement quelques équipages étrangers, environ 30% des participants dit la fédération qui pense pouvoir garder sa dimension internationale. L’avis de course a d’ores et déjà été diffusé dans les clubs néo-zélandais et australiens pour laisser le temps aux voileux de se préparer.