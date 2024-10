La vie foisonnante cachée sous les nodules polymétalliques

Encore un coup dur pour les partisans de l’exploitation minière sous-marine : une équipe de chercheurs a mis en évidence tout un écosystème endémique sous la croûte océanique.

Une équipe de chercheurs autrichiens et américains vient de publier dans la revue scientifique Nature les résultats de leur exploration des grands fonds marins au large de l’Amérique centrale, au niveau de la dorsale Est-Pacifique. Armés d’un sous-marin télécommandé, ils ont creusé la croûte océanique à proximité de sources d’eau chaude. Dans cette eau réchauffée à 25 degrés par le magma tout proche, sans oxygène et sans lumière et avec une pression 250 fois supérieure à celle de la surface, les scientifiques ont longtemps pensé que seuls les bactéries et les virus pouvaient survivre.

Or ils ont trouvé, dans les espaces créés par les couches de lave superposée, des vers marins, des mollusques, des escargots, des larves… « Ces découvertes soulignent le besoin de protéger les cheminées hydrothermales, car l’étendue de ces habitats (créés par les mouvements des plaques tectoniques, ndr) reste encore à définir », pour mieux comprendre leur place dans la biodiversité, écrivent les chercheurs. Pour rappel, la France et la Polynésie française font partie des pays qui refusent l’exploitation des ressources minières sous-marines, alors que plusieurs pays du Pacifique, dont nos voisins des îles Cook, veulent se lancer dans cette voie.