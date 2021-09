L’acteur Jean-Paul Belmondo est mort à l’âge de 88 ans

Il était l’un des visages les plus connus du cinéma français. Jean-Paul Belmondo, véritable légende du cinéma français, est mort à son domicile l’âge de 88 ans, ainsi que l’a annoncé son avocat à l’AFP, lundi après-midi. « Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement », a précisé son avocat, Me Michel Godest. Celui qu’on surnommait Bébel a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables : jeune premier dans À bout de souffle ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans Le Guignolo.

Star populaire

Grand concurrent d’Alain Delon, Jean-Paul Belmondo a conquis son statut de star populaire du cinéma avec des films tels que L’As des as (sorti en 1982, réalisé par Gérard Oury), Le Magnifique (1973, Philippe de Broca), ou encore Le Professionnel (1981, Georges Lautner).

En 2001, il est victime d’un AVC qui le tient éloigné plusieurs années des plateaux. En 2011, il fait une dernière apparition dans un film de Claude Lelouch, D’un Film à l’autre, dans lequel il joue son propre personnage, devenu une légende du cinéma.