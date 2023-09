Annoncé il y a quelques mois, le site Internet fenuamarket.pf sera « live » lundi matin à 8 heures. Une trentaine de commerçants locaux y proposent un millier de références. Une cinquantaine d’autres vendeurs sont en train de rejoindre le site, et plus de 5 000 références devraient être proposées pour les fêtes de fin d’année.

Fenuamarket.pf rassemble des commerçants polynésiens de tous les archipels qui proposent leurs produits en ligne. Le projet, en gestation depuis un an, est porté par trois partenaires, la CCISM, l’Océanienne de services bancaires (OSB), et Fare Rata.

Pour la CCISM, fenuamarket.pf est un projet fédérateur qui offre à ses adhérents une nouvelle fenêtre sur le territoire et le monde. « Il y a une forte demande des commerçants pour s’engager dans la transition digitale », souligne son directeur Yannick Lecornu. Des formations spécifiques sont possibles pour les entreprises qui veulent être présentes sur le site. Il permet également aux élèves du campus de la chambre, l’École de commerce de Tahiti et Poly3D, d’effectuer des stages formateurs. C’est le cas de Mokorea Vincent, étudiante en 3e année à l’ECT, qui travaille sur le projet depuis le mois de mai dernier : elle est chargée de convaincre les commerçants de rejoindre le mouvement. Elle a également travaillé sur la campagne marketing de lancement et la page Facebook.

Fenuamarket.pf accepte les cartes bancaires locales et internationales, car il est également possible de commander depuis l’étranger. Pour l’OSB, dont le rôle est de sécuriser la chaîne de paiement, l’aspect international représente un progrès dans son métier de prestataire de services bancaires. Le site proposera très vite une version en langue anglaise, ainsi bien sûr qu’une version en reo tahiti.

Le directeur de Fare Rata, Bruno Arbonel, se félicite que le projet ait été entièrement développé par des équipes locales, principalement le pôle innovation de Fare Rata, et annonce déjà une rapide montée en puissance.

Le site, dont l’ergonomie s’inspire des opérateurs les plus connus, est donc facilement navigable pour les internautes, qui auront pour certains achats le choix entre livraison – au tarif unique de 1 500 Fcfp – et retrait en boutique.

Un nouveau métier pour Fare Rata

L’occasion aussi pour Fare Rata de se dépoussiérer en se lançant dans de nouveaux services : affranchissement en ligne pour la préparation des colis, service de collecte au départ et de livraison à l’arrivée, ou encore une file dédiée aux commerçants dans les bureaux de poste pour déposer leur envoi.

Parmi les projets de développement de fenuamarket.pf, Fare Rata pourrait ensuite proposer des facilités de « magasinage » : entreposer la marchandise des commerçants et préparer les colis pour une expédition plus rapide.

Voulu comme une vitrine de la Polynésie, fenuamarket.pf sera sélectif. Les boutiques en ligne sur fenuamarket.pf vont s’attacher à proposer non pas leur catalogue entier, mais leurs nouveautés et leurs bonnes affaires.