Trois plages publiques de la côte Ouest fermées

Face aux risques posés par la forte houle qui met une grande partie de la Polynésie sous alerte orange, les trois principales plages de Punaauia à Paea sont d’ores et déjà fermées et le resteront jusqu’à la levée de l’alerte.

En raison de l’épisode de forte houle prévu sur Tahiti et Moorea (vigilance orange), et par principe de précaution, le Service du tourisme vous informe que les sites d’accès publics à la mer sur la côte sud-ouest de Tahiti, cités ci-dessous, seront fermés à compter de ce vendredi 1er septembre, et ce, jusqu’à la levée de l’alerte orange :

· Vaiava (PK 18) – Punaauia

· Mahana Park – Punaauia/Paea

· Rohotu – Paea

Les autorités recommandent d’annuler les sorties en mer et la pratique des sports nautiques, de ne pas s’approcher des passes et du récif, et même du littoral sur les façades Sud et Ouest des iles de la Société.