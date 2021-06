L’ancien hôtel Hyatt du Tahara’a est vendu

Près de trois ans après sa mise sur le marché, l’ancien hôtel du Tahara’a a été acquis par le groupe immobilier français City.

L’ancien Hyatt qui trônaît sur une dizaine d’hectares sur le promontoire du Tahara’a entre Arue et Mahina, en vente depuis 2018, a finalement trouvé preneur. L’acquéreur est le groupe immobilier City, dont le directeur Christophe Petit est venu plusieurs fois en Polynésie, notamment en février dernier lorsqu’il avait le président Édouard Fritch et nombre de ses ministres. Une rencontre plus récente avait eu lieu entre M. Petit et le ministre de l’Économie Yvonnick Raffin à la faveur d’un déplacement à Paris.

Après le retrait de Hyatt en 1995, l’hôtel avait fermé définitivement ses portes en 1998. Il était détenu depuis 2003 par Réginald Flosse. Il y a quelques années, il avait été question d’une transformation en résidence de luxe.

Une centaine de chambres d’hôtel, des résidences privées, un centre commercial

Mis en vente en octobre 2018 au prix de 2,5 milliards de Fcfp (21,13 millions d’euros), le site a finalement été vendu, sans que l’on connaisse le montant exact de la trasaction. Il est à présent détenu par une société par actions simplifiées nommée New Tahara’a présidée par Christophe Petit, dont la constitution a été publiée le 28 mai au Journal officiel. Contactée, l’agence Sotheby’s qui détenait le mandat n’a pas souhaité répondre à nos questions.

Selon la présidence où Christophe Petit avait été reçu, le projet consiste en « un hôtel d’une centaine de clefs, mais aussi des résidences privées de standing, un centre commercial, une zone de restaurant et des zones de bien-être et de loisir ». Le groupe aurait également des ambitions à Moorea.

Quant à voir « revivre » l’hôtel construit en 1967 sur la côte Est, rien n’est moins sûr. D’après nos informations, les vestiges du bâtiment devront être détruits, notamment en raison d’une importante présence d’amiante.

Le groupe City montre sur son site web quatre projets d’hôtels, dont trois en zone urbaine. Le groupe City a récupéré le projet « Roches Noires » à l’île Maurice, une « smart city balnéaire » qui s’étendrait dur 300 hectares et comprendrait un hôtel 5 étoiles, des villas et appartements, une résidence pour seniors et deux golfs. Là aussi, le site était l’objet de convoitises et de projets d’investisseurs sud-africains, puis chinois, depuis le début des années 2000.