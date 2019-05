L’ancien tavana, président de l’assemblée et député de la Polynésie Jean Juventin est décédé, ce mardi, à l’âge de 91 ans.

Les mandats locaux de Jean Juventin

Jean Juventin était dans l’enseignement avant de débuter sa carrière politique. Dès la création du Here Ai’a en 1965 par John Teariki, il y adhère tout de suite. 18 ans plus tard, à la mort de John Teariki en 1983, il prend la tête du parti.

Jean Juventin se présente aux élections municipales en 1966 et devient conseiller municipal. Après avoir démissionné il se représente aux municipales de Pape’ete et prend les rênes de la capitale en 1977, puis en 1983 et 1989.

En 1977 Jean Juventin fait aussi son entrée à l‘Assemblée territoriale. Il sera même au perchoir de 1988 à 1991 et retrouve son siège de 1992 à 1995.

Jean Juventin élu député en 1978

Jean Juventin se présente aussi à la députation et est élu député pendant 8 ans, de 1978 à 1986. En 1993 il est réélu député mais avec le non cumul des mandats, il va céder son siège de maire à Louise Carlson.

Les ennuis judiciaires de Jean Juventin

Jean Juventin a été condamné en 1998 pour « trafic d’influence » à 3 ans de prison dont 18 mois ferme, 18 millions d’amende et 5 ans de privation de ses droits civiques dans l’affaire du golf d’Opunohu avec Alexandre Léontieff. Ces ennuis judiciaires vont mettre fin à sa carrière politique.

Une veillée aura lieu à son domicile ce mardi 28 mai, et son corps sera exposé à la mairie de Papeete le mercredi 29 mai, et une seconde veillée aura lieu.