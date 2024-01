Langue et légendes de Rapa iti avec Taparau à la Maison de la culture

En collaboration avec la Maison de la culture, l’association Tāparau organise deux fois par an des soirées thématiques animées par des personnalités de la scène littéraire polynésienne. Cette année démarre avec un rendez-vous sur le thème de Rapa iti : sa langue, ses spécificités culturelles et sociales, ses légendes, leur originalité, leur traduction en langue rapa.

Trois intervenants sont attendus : Christian Ghasarian, ethnologue spécialiste de Rapa iti, Rosine Oitokaia, traductrice des 12 premières légendes de Rapa iti recueillies dans un ouvrage paru chez Au vent des îles en 2008 (épuisé) et Takurua Parent, doctorante en linguistique en langue rapa à l’Université de la Polynésie française.

Cette soirée est à l’initiative de Patricia Bennel, professeure de lettres à la retraite. Elle explique que « c’est un hommage à l’île car à mes yeux elle est un exemple aux yeux du monde entier. Dans un univers complètement mondialisé où l’argent est roi et où l’individualisme domine, les Rapa renoncent à beaucoup de confort, à gagner de l’argent avec le tourisme pour préserver leur culture, leur environnement, leur mode de vie, c’est un exemple de résistance ». Elle ose la comparaison avec les « irréductibles Gaulois » qui eux ne sont « que des personnages de papier » alors que les Rapa sont « des personnages en chair et en os qui luttent.»

La soirée est le fruit de rencontres, elle est partie d’une envie de Patricia Bennel. « Rapa est extraordinaire, c’est un pays au sein de la Polynésie française et même du triangle polynésien. » Elle se rappelle ses premiers échanges avec Rosine Oitokaia en 2008, puis de son entrevue avec Christian Ghasarian en juillet 2023. Ensuite, la soirée a pu voir le jour grâce à une équipe qui s’est étoffée au fil du temps. « C’est une aventure collective et humaine », insiste Patricia Bennel.

Cette soirée donnera l’occasion au public de découvrir le dernier ouvrage de Christian Ghasarian et Ana Palma-Ghasarian. C’est un recueil de légendes rapa trilingue (rapa, reo tahiti et français). Édité à 50 exemplaires, il sera remis gracieusement aux habitants de l’île. Il s’agit des prémices d’un projet d’envergure qui impliquera le tomite reo de Rapa et qui poursuivra le travail de recueil et archivage des légendes. Patricia Bennel s’en réjouit, « les légendes sont l’âme d’un peuple. »