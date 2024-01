Direction de TNTV : le personnel préfère Yves Haupert à Karl Tefaatau et Mickaël Charlet

Après une phase d’audition et de notation devant un jury, trois « finalistes » sont toujours en course pour la direction de TNTV. Ce matin, ils ont présenté leur projet et répondu aux questions des salariés qui ont voté pour leur favori : Yves Haupert, déjà directeur entre 2007 et 2013. Un vote purement consultatif : le jury, qui avait déjà écarté les candidatures d’Alexandre Taliercio, Franck Tiaahu et trois de trois candidats internes à TNTV, peut encore choisir Karl Tefaatau ou Mickaël Charlet. Il doit rendre sa décision lundi.

Un télé-crochet, ou presque, ce matin, dans les locaux de TNTV. Trois candidats se sont relayés devant les journalistes, techniciens, producteurs et administrateurs de la chaîne pour un grand oral. Présentation de parcours, explication de projet, questions-réponses, le tout suivi d’un vote à bulletin secret. L’exercice aurait tout d’une émission à succès s’il ne s’agissait pas de trouver le futur directeur général d’un établissement public à plus d’un milliards de francs de budget. Le processus de sélection avait lancé à la suite de l’annonce, mi-octobre, de la démission de Mateata Maamaatuaiahutapu, qui doit quitter à la fin du mois la direction générale, pour retrouver des fonctions de « cheffe d’antenne ». La quête d’un remplaçant avait quelque peu patiné au démarrage, le conseil d’administration n’ayant pas été convaincu par les premières candidatures spontanées. C’est le président Moetai Brotherson qui avait pris les choses en main en lançant un appel large sur les réseaux sociaux. Et en mettant sur pied, avec le président du conseil Heinui Le Caill, un jury intégrant les administrateurs de la chaîne et des « personnalités » de la culture, de l’économie ou des médias.

Vote consultatif

Un jury qui a donc auditionné et noté, ces derniers jours, les 8 candidats jugés sérieux parmi la vingtaine de dossiers reçus. Un tri qui a fait des déçus : « Je suis désolé de décevoir tous ceux qui ont cru en moi dans cette candidature, écrivait hier le producteur et ancien animateur de Radio1 Alexandre Taliercio sur les réseaux sociaux. Je me garderai ce soir de parler des choses qui fâchent. Je laisse passer l’émotion et prendrai le temps de trouver les mots et la méthode pour vous en dire plus, bientôt ». Plus discrets, le cadre de la CPS Franck Tiaahu et trois des candidats internes à TNTV – Narii Tokoragi, Davidson Bennett et Nicolas Perez, qui n’étaient pas tous pleinement engagés dans le processus de sélection – n’ont pas non plus été retenus.

Restent donc trois finalistes, qui se sont donc présentés ce matin devant le personnel qu’ils souhaitent diriger. Et c’est Yves Haupert, actuel chef de mission au Ministère des Grands travaux, passé par la communication de la présidence sous Gaston Flosse et Édouard Fritch, qui a le plus convaincu. Avec une quarantaine de voix récoltées lors du vote, l’ancien directeur de la chaîne, avec laquelle il avait traversé les turbulences des restructurations, des changements de gouvernement et du rapport Bolliet, a dominé ce scrutin « purement consultatif », comme avait pris soin de le préciser Moetai Brotherson. Mickaël Charlet, actuel directeur financier de la chaîne récolte une dizaine de suffrages, marquant une courte avance sur Karl Tefaatau.

Décision du jury lundi

Dernier de la consultation, l’éphémère PDG d’Air Moana, qui avait surtout piloté pendant 8 ans la Direction générale de l’économie numérique (DGEN) et qui siège aujourd’hui au Cesec en tant que spécialiste de la « sécurité économique, est toutefois présenté, en coulisse, comme le candidat favori de l’exécutif. Le vote de ce matin devrait être pris en compte, de même que les notes – gardées confidentielles – qui ont été attribués aux candidats sur plus de 70 critères. Les membres jury, dont une partie étaient présents ce matin à TNTV, pourraient aussi tirer leur propre bilan des échanges entre les aspirants directeurs et le personnel. Ils doivent se réunir formellement lundi pour désigner le candidat final, choix qui doit être acté le lendemain en Conseil d’administration. La nomination pourrait être effective dès le conseil des ministres de mercredi, séance où doit aussi être discuté le nom du remplaçant de Ariitea Bernardino à l’IJSPF.