Un homme disparu en mer au large des Australes

Un marin du Kathe, navire de pêche polynésien, est tombé à la mer au large de l’île Maria, ce vendredi en début d’après-midi. Un avion a été dépêché sur place, mais la forte houle et la pluie intense dans la zone rendent les recherches difficiles.

C’est à 13h40 que le centre de coordination de sautage aéro-maritime, le JRCC, a reçu un message de détresse du Kathe. Une heure plus tôt, et alors que ce navire polynésien d’une quinzaine de mètres était en campagne de pêche à l’Ouest des îles Australes, au large de l’île Maria Sud (une autre île Maria existe plus à l’Est, dans l’archipel des Tuamotu), un membre de l’équipage était tombé à la mer. En lien permanent avec le Kathe pour le guider dans son effort de recherche, le JRCC a aussi engagé un Gardian des forces armées, et diffusé des messages de relai de détresse aurpès des navires de la zone. Météo France a aussi été sollicité pour établir des prévisions de dérive et ainsi affiner les recherches. « Qui sont toujours en cours. La météo sur zone est difficile avec une houle importante accompagnée de pluie » précise le Haut-commissariat.