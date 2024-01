Hitia’a : la route reste fermée jusqu’à nouvel ordre au PK43

Après l’éboulement qui a eu lieu au PK43 la nuit dernière, la zone a été déblayée, mais les contrôles ont révélé, « qu’un large pan de talus, représentant environ 150 m3 de matériaux », risque de s’effondrer à nouveau sur la route. Par prudence, le ministère de l’équipement a donc décidé de garder l’accès fermé à la circulation, sans préciser de date de réouverture.

Pas de passage par la côte Est jusqu’à nouvel ordre. Le ministère de l’équipement indique que la route de Hitia’a resterait fermée à la circulation après l’éboulement qui a eu lieu la nuit dernière au niveau du PK43. Une zone déjà touchée par des éboulements fin juillet l’année dernière, aboutissant à plusieurs semaines de fermeture de la route. Un chantier de rectification du virage était toujours en cours, et il a visiblement subi les fortes pluies de ces derniers jours. Les autorités et ses prestataires sont bien intervenus ce matin, pour déblayer la voie, mais les contrôles ont révélé qu’un large pan de talus, représentant environ 150 m3 de matériaux, risque encore de s’effondrer sur la route. Pas de réouverture ce vendredi, donc, il faudra attendre que la couche instable soit purgée. Des travaux que le Pays doit réaliser le plus rapidement possible, mais qui ne sont pour l’instant pas datés. Le ministère appelle à la prudence et demande aux automobilistes « de faire preuve de patience et d’adapter leurs déplacements en conséquence ».