Moetai Brotherson prend en main le casting du futur directeur de TNTV

Le président du Pays n’est manifestement pas tout à fait satisfait des six candidatures reçues pour remplacer Mateata Maamaatuaiahutapu à la direction générale de TNTV. Il a posté sur sa page Facebook une annonce succinte, et les éventuels candidats ont jusqu’à mercredi prochain pour faire parvenir leur dossier à son cabinet.

L’horlogue tourne et TNTV doit, en principe, être doté d’un nouveau directeur général au 31 janvier. Rappelons qu’en octobre dernier, Mateata Maamaatuaiahutapu avait démissionné de la direction générale pour ne conserver que ses fonctions de directrice d’antenne, évoquant des « raisons personnelles et professionnelles ». « Vous êtes déjà six à avoir candidaté », écrit sur sa page Facebook Moetai Brotherson, premier président du Pays à avoir intégré le conseil d’administration de la chaîne. Plusieurs noms ont circulé, comme ceux de Maheata Banner, Alexandre Taliercio ou encore Yves Haupert, sans qu’on sache s’il s’agit de candidatures réellement formalisées. Mais visiblement le CA aimerait avoir plus de choix.

Pas de fiche de poste, mais les quelques lignes écrites par le président laissent entrevoir l’ampleur de la difficulté. Il faut « aimer les challenges », avoir « de l’expérience dans le secteur », « le sens du management et du dialogue social », de la « rigueur financière » et la « capacité d’innover pour améliorer et réinventer » la chaîne. Vaste programme pour cet oiseau rare qui devra, si l’on comprend bien, faire mieux sans davantage de moyens, même si le budget 2024 fixe la subvention de fonctionnement à 950 millions, soit 50 de plus que l’an passé. Car on se souvient qu’à l’assemblée, Moetai Brotherson avait qualifié la chaîne de « tonneau des Danaïdes », une expression dérivée d’un mythe grec désignant aujourd’hui une personne dépensière qui ne parvient jamais à se remettre à flot.

Sur sa page Facebook le président du Pays avise les éventuels candidats qu’ils ont jusqu’à minuit mercredi prochain pour envoyer leur dossier, directement à l’attention de son cabinet.