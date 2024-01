Grève des hydrocarbures : le mouvement se poursuit

Une nouvelle rencontre entre l’Union des travailleurs des hydrocarbures et les directions de Pacific Shell, Petropol, STDO, Somstat et Total, a eu lieu ce vendredi au Cesec. Ces derniers ont fait des propositions orales aux syndicats concernant principalement les revendications spécifiques à chacune de leurs sociétés. Il a été décidé, d’un commun accord que les doléances communes seront mises sur la table dans le courant du premier trimestre 2024.

Ils les attendaient depuis trois semaines. Les directions des sociétés Pacific Shell, Petropol, STDO, Somstat et Total ont émis oralement les premières propositions dans le cadre des négociations de la grève qui touche le secteur des hydrocarbures. Ce mouvement, porté par l’union des travailleurs des hydrocarbures et la CSIP, est en route depuis le 14 décembre, mais jusque-là, les discussions ne laissaient entrevoir aucune sortie de crise. Ce vendredi, Cyril Le Gayic et les délégués des syndicats des sociétés concernées se disent satisfaits de la rencontre organisée au Cesec. Ils attendent désormais que les propositions énoncées oralement soient mises noir sur blanc. Elles concernent principalement les revendications spécifiques aux sociétés puisque l’étude des doléances communes a été repoussée au courant du premier trimestre. Les parties prévoient de se rencontrer la semaine prochaine, mais en attendant le mouvement social se poursuit.