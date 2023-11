L’APC autorise le groupe Wane à reprendre le Hilton de Moorea

L’Autorité polynésienne de la concurrence a validé la prise de contrôle du Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa par le groupe Wane conjointement avec le groupe Hilton lui-même. C’était déjà Louis Wane, aussi propriétaire du Sofitel Moorea et de cinq autres établissements de luxe polynésiens, qui avait vendu en 2016 l’établissement de l’île sœur au groupe Hainan, qui l’avait lui-même cédé au groupe Dazhong l’année dernière.

Retour à l’envoyeur. En 2016, le groupe chinois HNA, construit autour de Hainan Airlines, rachetait deux des fleurons de l’hôtellerie polynésienne, le San Regis de Bora Bora, et le Hilton de Moorea. Le vendeur ? Louis Wane, alors concentré sur d’autres investissements dans l’hôtellerie et la grande distribution. HNA avait ensuite connu d’importantes turbulences avec la perte soudaine de son PDG puis un placement en faillite dans la lignée du Covid. La propriété des deux hôtels avait été transmise en début d’année dernière à la société de droit hongkongais Dazhong Transportation. Une restructuration financière plus qu’une réelle vente puisque les deux structures chinoises sont liées.

Les deux hôtels restaient toutefois à vendre, et c’est finalement… le groupe Wane qui a signé pour le 5-étoiles de l’île soeur, avec comme co-investisseur le groupe Hilton International lui-même. Les deux entités, qui se connaissent bien puisque le groupe Wane est déjà propriétaire du Hilton Tahiti, viennent d’être autorisées à prendre le contrôle de la SAS Moorea Lagoon Resort, qui gère le Hilton de l’île soeur. Les conditions exactes de cette reprise, qui renforce encore la position dans le tourisme polynésien de Louis Wane, déjà propriétaire du Sofitel Kia Ora de Moorea, du Kia Ora de Rangiroa, du Hilton Tahiti, du Maitai Fakarava et du Conrad et Méridien de Bora Bora, n’ont pas encore été rendues publiques. La société Dazhong n’est plus propriétaire, en Polynésie, que du San Regis.