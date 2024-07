L’Aranui à Vairao : le premier village olympique flottant

L’Aranui a accueilli aujourd’hui la première des 19 délégations qui vont séjourner à bord pendant les épreuves olympiques de surf. De la passerelle aux cuisines, en passant par les cabines et la salle de fitness, tout est prêt pour faire une réussite de ce premier village olympique flottant de l’histoire.

À l’ancre depuis ce vendredi matin dans la baie de Vairao par plus de 35 mètres de fond, le navire est « protégé de la houle de sud », dit son capitaine Arnaud Pichard, qui se prépare à cette mission hors du commun depuis plusieurs mois.

Julie Maugey, manager de ce premier village olympique flottant, gère environ 150 personnes du staff, sans compter les volontaires, et coordonne avec les 120 membres d’équipage de l’Aranui, pour en faire un succès. Le cargo mixte le plus célèbre au monde va traiter les sportifs comme ses clients : animations, conférences, et happy hour.

La cambuse de l’Aranui et son chef marquisien vont mettre les produits locaux à l’honneur, tout en respectant le cahier des charges des Jeux, explique Julie Maugey. « On doit faire un buffet spécifiquement dédié aux athlètes et présenter huit plats différents, changer complètement le menu au bout d’une semaine, faire du sans gluten, lister les allergènes, présenter toutes les sauces à part… On a fait venir une nutritionniste pour déterminer toutes les valeurs énergétiques, on a fait un food tasting avec une athlète pour avoir tout ce qu’il faut en termes de protéines et de féculents. »

Logés en cabines individuelles, les surfeurs et leurs accompagnateurs ont droit à de délicates attentions : une petite couette aux couleurs de Paris 2024, et un rack à planches de surf fabriqué par les ateliers de l’Aranui.

Plusieurs zones sont réservées exclusivement aux athlètes. C’est par exemple le cas de ce salon, et du bar qui a été transformé en centre de fitness.

Dix-neuf des 31 délégations logeront sur l’Aranui, qui a accueilli vendredi la délégation allemande. Tim Elter et Camilla Kemp sont déjà venus deux fois s’entraîner en Polynésie, avec leur coach français Didier Piter, qui connait Teahupo’o pour avoir surfé ici à la fin des années 90. « C’est top, on est berçé par les vagues », dit-il. Les 18 autres délégations prévues à bord sont attendues durant le weekend. Seules deux délégations font bande à part : celle de la France et celle des États-Unis. Les marins de l’Aranui effectuent les navettes entre le bateau et le débarcadère situé face à la mairie de Vairao. Les bateaux officiels des JO feront, eux, des aller-retours toutes les 30 minutes vers le spot de Teahupo’o.

Les entraînements commencent ce dimanche, le 21 juillet. La cérémonie d’ouverture, ce sera le samedi 26 juillet, et selon les spécialistes météo, la compétition pourrait commencer dès le 27, se poursuivre le 28, puis s’interrompre pour reprendre le 1er et le 2 août, explique Barbara Martins, la directrice du site de Tahiti pour Paris 2024.