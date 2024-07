Préavis de grève à ADT : les négociations renvoyées à dimanche matin

La première rencontre entre les syndicats et la direction a tourné court ce vendredi matin et sont renvoyées à 9h30 dimanche matin.

La première rencontre entre l’intersyndicale et la direction d’ADT pour discuter des revendications du préavis de grève déposé mardi n’aura duré que quelques minutes. En l’absence de Gwenaël Ronsin-Hardy, le directeur général d’ADT qui n’est pas encore rentré de métropole, c’est la directrice des ressources humains Orlane Diallo, qui le remplace pendant son absence. Elle a reçu les représentants de la CSIP, la CSTP-FO, Otahi et O Oe To Oe Rima, mais ils ont préféré remettre les négociations à plus tard.

En effet, de nombreux points de revendication concernent la gouvernance RH de l’entreprise. L’intersyndicale estime que les discussions ne peuvent être conduites uniquement par la personne dont le service est précisément mis en cause. » Ils estiment que je serais à la fois juge et partie, je peux comprendre, dit Orlane Diallo. J’ai tout de même apprécié qu’ils viennent pour m’expliquer leur point de vue. »

Gwenaël Ronsin-Gardy est attendu à Tahiti ce weekend et une rencontre est à présent prévue dimanche matin à 9h30. Pour rappel, si aucun accord n’est trouvé, la grève pourrait débuter à minuit dans la nuit de dimanche à lundi.