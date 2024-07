Préavis de grève chez ADT : trois jours pour négocier

Quatre centrales syndicales ont déposé un préavis de grève à l’aéroport de Tahiti-Faa’a et les trois autres aéroports gérés par ADT. Une première rencontre avec la direction est prévue vendredi matin à 11 heures. Faute d’accord, la grève serait effective lundi à 0h, alors que Tahiti se prépare à accueillir les épreuves olympiques de surf.

CSTP-FO, CSIP, Otahi et O Oe To Oe Rima ont déposé un préavis de grève à la société Aéroport de Tahiti, faisant planer la menace d’une grève lundi alors que Tahiti se met en mode olympique.

Une dizaine de points de revendication composent ce préavis. On peut citer la revalorisation des salaires, les conditions de travail des agents d’entretien, la mise en place de la convention d’établissement pour les pompiers de l’aéroport, la vétusté des infrastructures et des outils de travail.

Plusieurs points de revendication se focalisent sur la gouvernance des ressources humaines d’ADT, citant « l’instauration d’un climat social de peur, de défiance et d’instabilité » qui, s’ajoutant au « sentiment de honte et d’impuissance des salariés face aux clients au sujet de l’état des infrastructures et de la dégradation des services rendus », sont « propices à l’émergence imminente de maladies psycho-sociales. »

À Tahiti-Faa’a, on attend encore que la Direction générale de l’aviation civile relance un nouvel appel d’offres pour la concession aéroportuaire. Les salariés espèrent être « légitimement associés à chaque étape », concernant notamment leurs demandes sur « l’actionnariat salarié » ainsi qu’un siège d’observateur au conseil d’administration de la future société d’exploitation.

Pour le syndicaliste, la fragilité juridique de la concession depuis 2018 est « une excuse » pour ne faire que le minimum. L’intersyndicale estime qu’on peut « raisonnablement » s’interroger « sur la valeur ajoutée d’Égis à la gestion de ces aéroports depuis toutes ces années ».

Le mouvement toucherait aussi les aéroports de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa, objets d’un nouvel appel à concurrence pour la délégation de service public dont la date limite est fixée au 28 août, et où les salariés veulent garantir leurs acquis.

Une rencontre est prévue avec la direction vendredi matin à 11 heures.