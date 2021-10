L’armateur des thoniers Ping Tai Rong a payé la caution de 150 millions

Le gouvernement vient d’ordonner la levée de la saisie conservatoire du thonier bloqué dans le port de Papeete.

L’armateur propriétaire du thonier Ping Tai Rong 49, échoué sur le récif de l’atoll de Anuanurunga, a effectué le versement de la caution de 150 millions de Fcfp exigée par le tribunal pour autoriser la main levée de la saisie conservatoire effectuée sur un autre thonier appartenant à cet armateur le Ping Tai Rong 316 et immobilisé depuis dans le port de Papeete.

La somme est arrivée ce matin sur le compte CARPAP ouvert à cet effet par Maitre Piriou qui défendait les intérêts de la Polynésie française dans cette affaire. Le gouvernement a aussitôt donné instruction à Me Monot, huissier, de signifier au capitaine du navire bloqué dans le port de Papeete la main levée de la saisie conservatoire. Le Ping Tai Rong 316 est donc autorisé à quitter le port de Papeete et à regagner les eaux internationales.

Pour mémoire, le tribunal civil a rejeté le recours du groupe Ping Tai Rong Ocean Fishing propriétaire et exploitant du navire échoué depuis le 23 juillet 2021 sur le récif de l’atoll de Anuanurunga. En rejetant le référé introduit par l’armateur qui contestait le bien-fondé de la saisie conservatoire, le tribunal avait fait droit aux demandes du Pays et condamné l’armateur au paiement d’une caution de 150 000 000 Fcfp en contrepartie de la libération de son navire. Le propriétaire du navire s’est donc exécuté et s’est conformé sans tarder à la décision de justice.

L’argent désormais bloqué sur un compte spécialisé servira le cas échéant à financer tout ou partie des opérations de démantèlement du navire échoué si d’aventure le propriétaire ne devait pas s’acquitter de ses obligations à cet effet. Sous la pression de la procédure judiciaire, ce dernier semble avoir contractualisé avec un prestataire en vue de procéder aux opérations de démantèlement du navire. Le Pays a salué cette décision du tribunal qui envoie un signal fort aux armateurs, notamment étrangers, et leur rappelle leurs obligations. Ce faisant, le Pays rappelle aux propriétaires des navires qui transitent dans les eaux de notre ZEE que la Polynésie n’entend pas être une poubelle à épaves et qu’il déploiera tous les moyens que lui offre le droit pour défendre et préserver son environnement océanien.

Avec communiqué