L’Australie présente son consulat général en Polynésie française

Ce mercredi, le consulat général d’Australie en Polynésie française a été officiellement présenté à la presse. Tahiti compte désormais deux consulats généraux sur son territoire : Australie et Chine.

Le consulat général d’Australie se trouve installé provisoirement à l’hôtel Tahiti Nui, en attendant de trouver ses bureaux définitifs. Claire Scott, la consule générale, devrait rester pour une période de trois ans à ce poste. Fonctionnaire de carrière au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, elle a précédemment occupé le poste de premier secrétaire de l’ambassade d’Australie à Jakarta, un poste à Fidji et plusieurs positions à Canberra avant d’arriver à Tahiti.

Avec l’ouverture de ce consulat général en Polynésie française, l’Australie porte le total de ses missions diplomatiques dans le Pacifique à dix-neuf, ce qui constitue aujourd’hui le plus grand réseau diplomatique de la région. Elle s’était effectivement engagée à renforcer ses liens avec les pays de sa région dans le programme Pacific Step-up. Sur son territoire, Tahiti compte désormais deux consulats généraux : l’Australie, donc, et la Chine. Mais Claire Scott assure qu’il ne s’agit en aucun cas pour l’Australie de contrer l’influence de la Chine dans le Pacifique.

La consule générale a plusieurs objectifs : établir des liens forts avec les membres permanents du Forum des îles du Pacifique. D’ailleurs, c’est la place de membre permanent de cette organisation politique internationale obtenue par la Polynésie française qui a décidé l’Australie a installer un consulat général sur le fenua. Renforcer les liens commerciaux, promouvoir les investissements dans le secteur touristique ou hôtelier et relancer le programme New Colombo Plan pour permettre aux étudiants australiens de partir à l’étranger pour des stages ou des formations, une fois la situation sanitaire apaisée, sont également au programme.

Auparavant l’Australie était représentée par un consul honoraire : Marc Siu, qui a occupé cette place pendant 19 ans. Il avait d’abord commencé par refuser le poste étant déjà bien pris par la présidence et la direction de l’entreprise Mobil, mais son réseau et sa personnalité ont convaincu les Australiens qu’il était la bonne personne. Il se souvient d’une situation de crise qu’il a été amené à gérer et qui l’a particulièrement marqué, la première fois où il a entendu parler de « protocole sanitaire ».

Claire Scott est arrivée fin avril sur Tahiti et même si elle n’a pas encore eu le temps de faire le tour de l’île, elle trouve les gens « très gentils », « toujours prêts à l’aider » : « Je suis impressionnée par ce peuple qui a un grand cœur. » Marc Siu reste notamment à ses côtés pour assurer la transition.