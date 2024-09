L’Australie veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans

Cette limite d’âge pourrait même être fixée à 16 ans, selon un projet de loi révélé par le gouvernement de Canberra et déjà soutenu par une majorité des élus australiens. L’interdiction de Facebook, Instagram ou TikTok pour les enfants et adolescents fait son chemin dans plusieurs pays du monde : les États-Unis ont commencé à voter un texte, et, en France, Emmanuel Macron s’est dit favorable à une interdiction du téléphone portable avant 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans.

Anthony Albanese veut être clair sur la chaîne ABC : les réseaux sociaux sont un « fléau » pour les plus jeunes et il veut les voir « loin des écrans et plutôt sur les terrains de foot, dans les piscines et sur les courts de tennis ». Le Premier ministre australien de centre-gauche et son gouvernement vont donc présenter un projet de loi imposant une vérification d’âge pour se connecter à Facebook, X, TikTok ou Instagram. L’âge minimal devra être décidé lors des débats au Parlement de Canberra, mais il sera compris en 14 et 16 ans, Anthony Albanese se disant favorable à la limite haute.

Quant aux modalités de contrôle, elles devraient être testées dans les prochains mois pour une application du texte dès 2024. Il devrait trouver une majorité sans difficulté : le chef de l’opposition a déjà apporté son soutien au projet, tout de même critiqué par certains experts australiens en « excluant les jeunes d’une participation importante et saine au monde numérique » comme le note le journal Le Monde.

Reste que ce projet n’est pas isolé : un projet de loi américain fixant interdisant les réseaux sociaux aux moins de 13 ans a été voté par la Chambre des représentants américaine et attend une validation au Congrès. En France, comme le rappelle l’AFP, le président Emmanuel Macron s’est dit au mois de juin pour une interdiction du téléphone portable « avant 11 ans » et de réseaux sociaux « avant 15 ans ».