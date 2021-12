Le 35e Téléthon est lancé

Format allégé mais gros besoins, l’édition 2021 du Téléthon se tient aujourd’hui et demain, samedi.

Crise sanitaire oblige, pas de T-shirts cette année, ni événements, mais le centre d’appel situé à la mairie de Papeete et tenu par des volontaires du Lions Club est ouvert depuis ce matin, joignable sur un numéro à 6 chiffres, le 44 36 37.

Outre les promesses de don par téléphone, il est possible de contribuer encore plus facilement en effectuant un virement sur le portail de l’OSB.

L’AFM-Téléthon a été créée en 1958, pour soutenir la recherche et le développement de traitements innovants des maladies rares. Elle soutient plus de 200 projets de recherche de jeunes chercheurs chaque année, et a également créé ses propres laboratoires de recherche, fédérés au sein de l’Institut des biothérapies des maladies rares.

L’AFM-Téléthon se donne aussi pour mission d’améliorer la vie des malades, avec des aides pour défendre leurs droits et des « lieux de répit » pour les malades et les aidants.

L’année dernière, dans des conditions sanitaires encore plus compliquées que cette année, le Téléthon en Polynésie avait collecté 5,57 millions de Fcfp.