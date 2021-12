Des poules heureuses pour des œufs bio

Les deux premiers producteurs d’œufs certifiés bio de Polynésie ont reçu le label Bio Pasifika le 23 novembre dernier. Pour Vaihuti Fresh de Raiatea c’est un développement de son activité de permaculture et pour I Feel Bio de Arutua, le projet est né de la diversification de l’activité de l’entreprise familiale, en réponse à la crise. C’est l’association Bio Fetia, un système participatif de garantie, qui délivre le label et les formations liées à son obtention.

On trouve à présent des œufs certifiés bio et produits localement en Polynésie. Le 23 novembre dernier, l’association Bio Fetia a décerné le label Bio Pasifika à I Feel Bio, entreprise basée à Arutua ainsi qu’à Vaihuti Fresh, qui produit également des légumes, à Raiatea.

Une certification, c’est la garantie que le produit répond à des critères bien précis. Ici, le label Bio Pasifika attribué aux deux éleveurs de poules requiert une alimentation à base de grain bio qui est pour l’heure importé, une surface permettant d’accueillir 6 poules par m² à l’intérieur du poulailler et 4 poules par m² dans leurs parcours en plein air. Enfin, l’espace autour d’elles doit être ombragé et le sol adapté aux poules, avec de l’herbe par exemple. Pas de poules en batterie ni de grain contenant des pesticides au menu.

Vaihuti Fresh : Black australorp et permaculture

Le poulailler de Thierry Lison Loma est en pleine expansion. Au sein de son exploitation agricole créée il y a six ans, il élève aujourd’hui sa deuxième génération de black australorp, une souche de poules australiennes qu’il qualifie à la fois de poulet de chair et de poule pondeuse. Elles s’inscrivent dans la dynamique de ses deux fa’a’apu basés sur la permaculture. Il a choisi cette souche pour sa grande production de fientes qu’il utilise comme engrais biologique, mais aussi pour sa capacité à travailler les sols, qu’il exploitera bientôt dans ses champs. Ses œufs aujourd’hui certifiés bio sont vendus uniquement sur Raiatea, mais quand son cheptel aura atteint 300 à 400 têtes, il pense fournir aussi les Îles Sous-le-Vent.

I Feel bio : face à la crise Covid, la production locale se développe

Quant à I Feel bio, c’est une toute nouvelle entreprise née de la crise Covid. Ariihau Pommier et son père Steeve sont à l’origine perliculteurs et bijoutiers. Ils ont perdu leurs partenaires étrangers suite aux perturbations des vols internationaux et ont du rapidement trouver un moyen d’assurer la survie des 15 familles qui dépendent de l’entreprise. Depuis moins d’un an ils cultivent de la vanille et produisent du miel, lui aussi en passe d’être certifié bio. Leur élevage de poules pondeuses compte deux unités de 150 poules qu’ils ont pu mettre en place grâce à une surface disponible importante à Arutua. Ce n’était pas une évidence non plus car l’atoll manque d’eau et de végétation. L’exploitation est donc équipée de citernes pour récolter l’eau de pluie comme tout résident des Tuamotu qui se respecte, mais aussi d’un désalinisateur en cas de grande sécheresse. Ils ont également du végétaliser l’espace d’élevage avec des espèces présentes sur l’atoll et aussi avec de la canne à sucre qui se révèle bien adaptée.

C’est Sylvain Todesco, ancien éleveur, qui a formé les deux entreprises et participé à l’élaboration du cahier des charges avec l’association Bio Fetia. Le moment semble approprié pour développer le secteur. Produire bio rime avec produire local, tout à fait l’orientation que semble prendre l’agriculture dans nos îles face à la perturbation des échanges commerciaux avec l’étranger.