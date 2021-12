Escroquerie à la carte bancaire : les biens volés restitués aux commerçants

Il y a quelques jours le Procureur de la République annonçait l’arrestation de huit personnes coupables d’escroquerie en bande organisée, réalisées avec des cartes bancaires frauduleuses. Les biens saisis ont été restitués aux commerçants.

Une escroquerie portant sur une dizaine de millions de Francs avait été mise au jour le mois dernier, menant à l’arrestation de huit personnes les 24 et 25 novembre. Placées en détention provisoire, elles risquent jusqu’à 10 ans de prison et 120 millions de Francs d’amende et comparaitront devant le tribunal le 20 janvier prochain.

Les différentes perquisitions réalisées avaient permis de saisir une grande partie du butin : électroménager, matériel informatique, téléphones, tablettes, vins et spiritueux, motocyclette. Ces biens ont été restitués aux commerçants victimes des arnaqueurs.