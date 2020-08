Le 3×3 fait son show à Vaiete

Grosse affluence samedi place Vaiete où se déroulait le 3×3 Tahiti Nui, l’événement de la Fédération tahitienne de basket-ball, qui veut encourager cette pratique « tout terrain » en Polynésie et détecter de nouveau talents.

Dès 8 heures samedi matin, les jeunes avaient répondu présent à l’appel de la Fédération tahitienne de basket-ball et de Georgy Adams, qui veut populariser la pratique du 3×3 sur le fenua. Héritier du « street ball » des quartiers défavorisés américains dans les années 70 et 80, c’est ce type de jeu qui avait permis à d’immenses talents de se révéler et d’atteindre le haut du panier de la NBA. De quoi faire rêver les jeunes, et aussi de quoi pousser les plus âgés à retrouver leur passion de jeunesse sur les 7 terrains aménagés place Vaiete. L’ambiance bon enfant était reflétée dans les noms que s’étaient choisis les équipes : Team Poisson Cru, Sardine Chômeuse, Team Tam, Coconut Family, Pipo Team, et même Uzumaki pour les fans de manga.

Discipline olympique en 2024

Le 3×3, également appelé « playground », qui se joue en parties explosives de 10 minutes sur un demi-terrain et avec un seul panier, présente l’immense avantage de pouvoir se jouer presque partout. Il est possible de poser un revêtement de sol et des paniers amovibles en un rien de temps, comme la fédération l’a fait à Vaiete. Pour Georgy Adams, responsable du développement de cette discipline au sein de la fédération, c’est le sport idéal pour les quartiers, et pour les archipels où les équipements font souvent défaut. Attention, ce n’est pas du « sous-basket » : le 3×3, qui a déjà son championnat du monde, sera discipline olympique aux Jeux de Paris 2024.

Des « kids » de 9 ans aux vétérans, près de 80 équipes dont 26 en catégories senior et vétérans, se sont présentées tout au long de la journée. Des joueurs occasionnels que la fédération espère orienter vers une pratique plus régulière en club, mais aussi beaucoup de joueurs déjà licenciés. Comme Haumata, 13 ans et un an de pratique au club de la Punaruu, pour qui la journée démarrait doucement : « Pour l’instant on a joué un match, on a perdu 13-10. » Mais elle souligne l’un des avantages du 3×3 en ces temps de crise sanitaire : « C’est mieux le 3×3, parce qu’on n’est pas beaucoup sur le terrain, et comme le coach a dit, c’est mieux pour les distances. »

Un terrain de 3×3 bientôt au stade Bambridge

Michel Buillard, venu place Vaiete dans la matinée, a promis qu’un terrain de 3×3 serait installé lors de la rénovation du stade Bambridge. La Fédération tahitienne de basket-ball espère que les autres tavana de Polynésie lui ouvriront leurs portes pour faire connaître la discipline, dit son président Faana Taputu : « C’est un appel aux tavana pour mettre ça en place chez eux, pour aider justement les jeunes. »

Quant à Georgy Adams, il a l’œil sur les jeunes joueurs. Il espère que ce jeu attirera de futurs champions, et il explique les qualités que recherche tout coach :

Le calendrier de la Fédération fait la part belle au 3×3. Georgy Adams cite notamment le « Family Game », en octobre, où les équipes seront constituées de 3 générations : grand-père, père et fils. Et le tournoi « Kids », où non seulement les plus jeunes joueront, mais seront également chargés de toute l’organisation, de la tenue et de l’animation des matchs, ainsi que de l’arbitrage. « Pour qu’ils se mettent dans la tête à quel point c’est un sport d’équipe, dit Georgy Adams, et pour identifier les leaders. »