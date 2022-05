Le Amuitahiraa a déposé ses candidatures aux législatives

Dernier jour pour déposer les candidatures aux élections législatives, le Amuitahira’a l’a fait ce vendredi 13 au matin. Pascale Haiti, Jonathan Tariha’a et Sylviane Terooatea porteront, s’ils sont élus, la réforme du statut d’autonomie pour aller vers un « État souverain associé à la France ». Si rien n’est encore décidé, ils se voient déjà siéger au sein de « l’opposition à la majorité, mais une opposition constructive ».

Les inscriptions pour les élections législatives seront closes ce vendredi 13 mai à 18 heures et plusieurs candidats se sont présentés au Haut-commissariat pour remplir cette formalité juste à temps. Les trois représentants du Amuitahiraa finalement désignés au cours du mois d’avril avaient un temps de retard dans leur campagne. Aujourd’hui les choses se précisent, selon Sylviane Terooatea candidate sur la troisième circonscription. Le programme qu’ils portent sera concentré sur « l’évolution du statut d’autonomie vers un État souverain associé à la France ». Sylviane sera opposée sur sa circonscription à Moetai Brotherson du Tavini, et à Tuterai Tumahai du Tapura. Accompagnés de leur président de parti Gaston Flosse, Pascale Haiti candidate sur la première circonscription et Jonathan Tarihaa, candidat sur la deuxième ont rempli cette formalité avec Sylviane et leurs suppléants. Pas de positionnement précis pour le parti orange, sinon celui de l’opposition :

Le Amuitahira’a se positionnera en « opposition à la majorité, mais une opposition constructive »

Quant à savoir où siègeraient les représentants du Amuitahira’a, Sylvianne Terooatea en laisse le soin au parti. Mais elle rappelle sans hésitation : « Nous avions voté massivement pour Marine Le Pen, d’ailleurs comme l’Outremer ». Mis à part la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, la candidate du RN est arrivée en tête au deuxième tour de l’élection présidentielle dans toutes les collectivités d’Outre-mer. Pour l’ancienne tavana de Uturoa, « Emmanuel Macron ne peut pas ignorer cette sanction, ce cri de détresse de l’Outre-mer ». Le Amuitahira’a attend donc de connaître le choix de la population mais se voit déjà dans « l’opposition à la majorité, mais une opposition constructive ».

Ce matin un autre candidat a également déposé sa candidature, il s’agit de Jean-Paul Théron qui s’était déclaré sans programme ni couleur politique entre les deux tours de l’élection présidentielle. Le premier tour des élections législatives aura lieu le 4 juin et le second, le 18 juin en Polynésie française.