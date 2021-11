Le cannabis thérapeutique, planche de salut de Karen

Alors que le colloque sur le cannabis thérapeutique se termine, Karen Matthews-Faara témoigne. Opérée d’un cancer du sein, elle soigne ses douleurs à l’huile de CBD et souhaite sa légalisation.

Karen Matthews-Fara a 46 ans. Fin 2019, elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein et a subi une ablation des ganglions et de la tumeur. Mais elle refuse la chimiothérapie et suite à ce refus, dit-elle, elle a été « abandonnée » par le corps médical. Pour soigner ses douleurs, elle s’est alors tournée vers le cannabis thérapeutique et milite pour sa légalisation au fenua.

Jusqu’ici, le cancer de Karen est en rémission : son dernier check-up en avril dernier, soit après huit mois de prise de CBD, l’a confirmé. « Je n’avais aucune métastase, que ce soit sur les organes ou sur les os. Je ne prenais que ça, pas d’autres médicaments. » Pour rappel, les chercheurs reconnaissent les vertus antalgiques du CBD, mais ne confirment pas d’effets thérapeutiques sur les maladies elles-mêmes. Son prochain check-up est prévu dans trois semaines.

Karen a assisté à certaines conférences du colloque. « Très enrichissant, les intervenants sont de qualité. Je félicite Moetai Brotherson d’avoir organisé ce colloque. Mais moi ce qui m’intéresse c’est la suite, qu’est-ce qui va être fait. L’aspect économique du cannabis intéresse beaucoup de gens, mais c’est l’aspect thérapeutique qui permettra peut-être d’arriver à l’aspect économique. »