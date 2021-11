Ce soir, regardez la lune disparaître

Une éclipse de lune presque complète aura lieu ce soir à 23h02, pendant six heures et deux minutes. Ce sera la plus longue depuis le 15e siècle, et elle sera visible de Polynésie.

La plus longue éclipse lunaire partielle du XXIe siècle, d’une durée totale de six heures et deux minutes, aura lieu ce soir. Cette éclipse sera même la plus longue depuis le 18 février 1440, et se déroulera au total entre 20h02, moment où la Lune entre dans l’ombre de la Terre, et 2h04, heure où elle en sort.

Elle ne sera visible qu’en Amérique et à l’est du continent asiatique, le Soleil étant déjà levé en Europe à l’heure où la Lune sera en partie cachée. Le maximum de l’éclipse aura lieu à 21h02, lorsque 99,1 % de la Lune sera dans l’ombre de la Terre.

L’alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune est responsable de la couleur rougeâtre que prendra temporairement la Lune. Lors d’un tel concours de circonstances, quelques rayons de lumière du soleil sont déviés et filtrés par l’atmosphère terrestre, et enfin projetés vers la Lune. On parle de “Lune de sang”.